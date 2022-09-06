نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من منصة سلفة للتمويل الطارئ احصل علي سلفتك من غير تردد بمبلغ ٥٠٠٠ ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة الالكترونية من المنصات الالكترونية والتى نالت اعجاب الكثير من المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية. ولكن لكى تسجل فى منصة سلفة يجب أن يكون يتوافر لديك الشروط التى وضعتها المنصة . وتعد هذة الشروط سهلة و بسيطة على المواطن السعودى عن المنصات التمويلية الأخرى . منصة سلفة الالكترونية من المنصات المصرح بها من قبل البنك المركزى السعودى . وتمنح المواطنين السعوديين دعم شخصى يصل الى 5000 ريال سعودى. وهذا الدعم يفيد المواطن فى صعوبات الحياة. لانة من خلاله نمكن أن يقوم بعمل مشروع صغير يساعده على حياته المعيشية . وكذلك يسد من خلالها جميع ديونه التي ازدادت عليه . والتي من اسباب انشائها انتشار فيروس كورونا اللعين الذى سبب فى هدم البلاد اقتصاديا ووقف الأعمال والمصالح الشخصية الخاصة بالمواطنين السعوديين.

منصة سلفة من أهم وأشهر المنصات بالسعودية والتسجيل فيها بسيط يتم الكترونيا عبر الموقع الالكترونى لمنصة سلفة. وتقدر تحصل على الدعم فى خلال ربع ساعة فقط. جميع التمويلات التى تقوم منصة سلفة بتقديمها للمواطنين السعوديين تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض لسيادتكم كافة الشروط الخاصة بمنصة سلفة الالكترونية . والخطوات التي يجب على كل متقدم إتباعها للتسجيل بسهولة فى منصة سلفة.

شروط منصة سلفة الالكترونية

شروط منصة سلفة من اسهل الشروط ولكى يتم قبولك فى منصة سلفة الالكترونية يشترط أن تكون لديك هذة الشروط والتى من اهمها:

اولا: يلزم أن يكون المتقدم من المواطنين السعوديين والحاصلين على الجنسية السعودية.

ثانيا: يجب أن يبلغ عمر المتقدم ما بين 18 عاما و 60 عاما لقبولة فى منصة سلفة.

ثالثا: يجب أن يكون المتقدم حسن التصرف.

رابعا: يشترط للقبول فى المنصة أن يكون المتقدم على رأس العمل اى يكون من المشتغلين فى القطاع الحكومى لمدة ٣شهور وفى القطاع الخاص لمدة 6 شهور.

خطوات منصة سلفة الالكترونية

اولا: الدخول الى الموقع الرئيسى الخاص لمنصة سلفة الالكترونية.

ثانيا: يجب تسجيل الدخول على الصفحة الرئيسية وتسجيل جميع البيانات الخاصة بالمتقدم وكتابتها صحيحة.

ثالثا: بعد الانتهاء من تسجيل البيانات قم باختيار طلب التمويل وتحديد القيمة التمويلية والمبلغ الذى يناسبك.

رابعا: قم بانتظار رسالة قبولك فى منصة سلفة الالكترونية وحصولك على التمويل.

نتمني اخيرا أن نكون قد وفقنا لكافة متابعينا من المملكة العربية السعودية في عرض كافة الإجابات الخاصة بتساؤلات منصة سلفة عبر موقعنا المتميز دوما موقع ثقفني.