نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في اختبار قياس qiyas للمعلمين والمعلمات في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في اختبار قياس، حيث يعد هذا الاختبار من أهم الاختبارات فيما يتعلق بالنسبة لجميع المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية لكل من يرغب في مزاولة مهنة التعليم بالمملكة، حيث لا يمكن للشخص الذي حصل على الشهادات الجامعية بتخصصات التعليم التربوي أن يقوموا بالتقديم علي عمل في سوق العمل السعودي دون الحصول على الرخصة المهنية، ويتم تقديم عدد من الاختبارات المخصصة لجميع الطلاب والطالبات المتخرجين حديثًا من مؤهل الثانوية العامة والذين لديهم رغبة بالتقديم في الجامعات السعودية، علاوة علي ذلك توفير عدد من الاختبارات الخاصة بالمعلمين والمعلمات الذين يتجهون إلى مزاولة مهنة التعليم بالمملكة، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في اختبار قياس.

التسجيل في اختبار قياس للمعلمين

يستطيع جميع المعلمين والمعلمات أداء اختبار قياس والحصول علي الرخصة التي تخول صاحبها من مزاولة مهنة التعليم، ويتم التسجيل بسهولة عن طريق هذه الخطوات:

يجب أن يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس: تسجيل دخول.

النقر على تبويب (المستفيد) من أعلى الصفحة الرئيسية للمنصة.

يجب أن يتم تسجيل الدخول للحساب الخاص بالمستفيد على المنصة، أو التسجيل وذلك لمن لا يملك حساب في المنصة فيجب أن يتم إنشاء حساب جديد.

النقر على تبويب (الاختبارات المتاحة للتسجيل).

يجب أن يتم اختيار (كفايات للمعلمين).

النقر على تبويب (التسجيل).

يجب علي كل مستفيد أن يقوم بقراءة كافة الملاحظات الموضحة، ثم النقر على تبويب (متابعة الاختبار المحوسب).

يجب أن يتم الموافقة على جميع الشروط والأحكام الخاصة بالتسجيل.

النقر على (التالي).

يجب أن يتم تحديد المقر الخاص بالاختبار والموعد المناسب من بين المواعيد التي توفرها المنصة.

ثم متابعة التعليمات حتي انتهاء بيانات التسجيل المطلوبة.

الاستعلام عن موعد التسجيل بمنصة قياس

يتوفر أن يتم الاستعلام عن موعد التسجيل بمنصة قياس للمعلمين، عن طريق المنصة الرسمية للمركز الوطني للقياس، وذلك باتباع الخطوات الآتية: