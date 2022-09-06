نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن 1444 رابط وشروط التسجيل الجديد لجميع المواطنين وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل الجديد حساب المواطن 1444، بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عن فتح التسجيل مجدداً للمشتركين الجدد ببرنامج حساب المواطن، بناء على الأمر الملكي الصادر من الملك سلمان بن عبد العزيز، ويهم المواطنين بالمملكة التعرف على رابط وخطوات التسجيل بحساب المواطن للأعزب والأرامل والمطلقات، والشروط التي حددتها وزارة الموارة البشرية لإكتمال شروط الأهلية واستحقاق دعم حساب المواطن، حيث يتم صرف الدعم لفئات معينة بالمملكة وهم بالأخص الفئات الأكثر احتياجاً، لمساعدتهم على تيسير أمور حياتهم اليومية، حيث يذكر أن التسجيل الجديد بحساب المواطن كان قد تم ايقافه في مارس 2022، قبل أن يتم اتاحته مجدداً في سبتمبر 2022.

حساب المواطن 1444

برنامج حساب المواطن، هو برنامج دعم حكومي سعودي، يهدف إلى تقديم الدعم للأسر ذات الدخل المحدود بالمملكة من أجل مساعدتهم على تحسين أوضاعهم الإقتصادية، وذلك في إطار خطة التنمية بالمملكة 2030، حيث يتم صرف دعم حساب المواطن في العاشر من كل شهر ميلادي، للمواطنون المسجلون ببرنامج الضمان الإجتماعي المطور، والذين تنطبق عليهم شروط الإستحقاق التي وضعتها وزارة الموار البشرية والتنمية الإجتماعية.

شروط التسجيل الجديد بحساب المواطن 1444

حددت وزارة الموارد البشرية الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للتسجيل ببرنامج حساب المواطن، والتي هي على النحو التالي:-

الجنسية السعودية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

أن لا يزيد الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي.

الإقامة بشكل دائم داخل المملكة.

أن لا يكون المتقدم عاملاً بجهة حكومية.

طريقة التسجيل بحساب المواطن

الدخول على البوابة الإلكترونية حساب المواطن.

الضغط على “حساب جديد” في حالة كانت المرة الأولى للدخول، وفي حالة التسجيل المسبق قم بالضغط على “تسجيل الدخول”.

ادخل البيانات المطلوبة كتاريخ الميلاد ورقم الهوية والهاتف.

ادخال الرمز المرئي.

ادخال رقم التأكيد المرسل على الهاتف المسجل.

انشاء كلمة مرور قوية.

تسجيل الدخول مرة أخرى بحساب المواطن.

ادخال البيانات المطلوبة ومن بينها رقم الحساب المصرفي ثم الضغط على موافق.

نتائج الأهلية لدفعة شهر سبتمبر بحساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للمستفيدين المكتملة شروطهم ببرنامج حساب المواطن، والخاصة بالدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022 الموافق لشهر صفر 1444 هـ، ويهم الستفيدين الإستعلام عن نتائج الأهلية ببرنامج حساب المواطن، حيث من المقرر نزول الدفعة 58 في يوم الأحد 11 سبتمبر الجاري، حيث صادف يوم الدفع وهو اليوم العاشر يوم عطلة فتقرر مد موعد السداد حتى يوم الأحد.

ويهم المستفيدين من برنامج حساب المواطن، التعرف على نتائج الأهلية الخاصة بالدورة 58 لشهر سبتمبر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:-

الدخول على بوابة حساب المواطن.

الضغط على استعلام.

ادخال رقم الهوية والرمز المرئي.

الضغط على استمرار لتظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالدعم ومنها نتائج الأهلية.

وفي حالة الأهلية، تظهر بيانات المستفيد الخاصة بتاريخ الأهلية وبيانات العائل والتابعين وعددهم.

وفي حالة عدم الأهلية، تظهر النتيجة غير مؤهل مع أسباب رفض الأهلية.

الإعتراض على نتائج الأهلية

في حالة ظهرت بحساب المواطن عبارة “غير مؤهل”، فيمكن للمواطن التقدم بطلب اعتراض على نتائج الأهلية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول بحساب المواطن الخاص بك والضغط على دراسة الأهلية.

الضغط على أسباب عدم أهلية المستفيد أو التابع.

بعد التعرف على أسباب عدم الأهلية يمكنك تقديم اعتراض وتأكيده.

على أن يكون تقديم اعتراض نتائج الأهلية في مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ صدور نتائج الأهلية.

ويقوم برنامج حساب المواطن، بالرد على اعتراضات عدم الأهلية في أقرب وقت، ويمكن التعرف على نتيجة حالة الإعتراض، من خلال تسجيل الدخول على الحساب والدخول على دراسة الأهلية ومنها اعتراضات الأهلية السابقة، ومن الجيد أن يتم تقديم اعتراض نتائج الأهلية قبل اليوم العاشر من الشهر الميلادي.

وبعد دارسة اعتراض نتائج الاهلية، وفي حالة استيفاء المتقدم لشروط الإستحقاق والأهلية، يقوم البرنامج بقبول الإعتراض ويكون المستفيد مؤهل ومشمول بالدعم.

تحذيرات لبعض المستفيدين بحساب المواطن

حذر برنامج حساب المواطن بعض المستفيدين موجهاً إليهم بعض المحاذير التي يجب تجنبها من أجل عدم التعرض للحذف من الدعم، حيث تكون هذه المحاذير هي كالتالي:-

اخفاء معلومات جوهرية من أجل التحايل للحصول على الدعم.

ادخال معلومات مزورة.

عدم الإفصاح عن دخل ثابت أو نشاط تجاري متذبذب.

حيث من المقرر أن يتعرض كل من ثبت قيامه بهذه الأفعال للحذف من الدعم، والإيقاف النهائي لكل أوجه الدعم التي كان يحصل عليها، على أن لا تزيد مدة الحرمان من الدعم عن عامين.

كما أقر برنامج حساب المواطن، إمكانية استرداد الدعم الذي تحصل عليه المواطن بغير حق، نتيجة قيامه بإخفاء أو تزوير معلومات، حيث تقرر الإجراءات النظامية إلغاء الدعم أو إعادة المبلغ معاً.