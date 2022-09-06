نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وشروط التسجيل في حساب المواطن 1444 وحقيقة صرف راتبين لمستفيدين لهذا الشهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يهتم الكثير من المواطنين أصحاب الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية بالتعرف على خطوات شروط التسجيل في حساب المواطن. في سياق الموضوع وضحنا موعد صرف الدفعة 58 من حسابات المستفيدين من برنامج الدعم الاضافي.

وذلك من أجل الحصول على راتب حساب المواطن للمساعدة على توفير احتياجاتهم اليومية، واليوم نوضح لكم رابط وطريقة التسجيل في دعم حساب المواطن 1444.

التسجيل في حساب المواطن للمتزوجة

إن برنامج حساب المواطن قد قام بتوضيح إمكانية تسجيل في حساب المواطن للمرأة المتزوجة في بعض الحالات للاستفادة من الدعم، وتلك الحالات إن كان الزوج مسجون أو فقيد أو غائب أو كانت زوجة لرجل غير سعودي.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية وهي كما يلي:

في البداية يجب أن تقوم بالدخول على رابط موقع حساب المواطن.

ثم تقوم باختيار التسجيل الجديد من القائمة.

كذلك تقوم بكتابة كل البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع وهي: ( رقم الهوية، ورقم الهاتف، ومكان العمل).

كما تقوم بالنقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام.

بالإضافة إلى إرفاق كافة الأوراق والمستندات التي يطلبها الموقع.

وفي النهاية تقوم بالنقر على زر تسجيل.

رابط التسجيل في حساب المواطن عن طريق الجوال

قد وفرنا لكم رابط التسجيل المباشر في حساب المواطن من أجل التسجيل والاستفادة من الخدمات التي يوفرها البرنامج لمواطنين الدخل المحدود في المملكة العربية السعودية.

فكل ما عليك فقط هو اتباع الخطوات السابق ذكرها للتسجيل في حساب المواطن.

حقيقة صرف راتبين لمستفيدين هذا الشهر

من اكثر الاستفسارات التي يرغب مستفيدي حساب المواطن معرفته هل سيتم صرف راتبين مثلما حدث بالشهر السابق. بالفعل أمر صرف راتبين للمستحقين من حساب المواطن القديم والجديد صحيح. وذلك وفق الأوامر الملكية الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين بصرف ثمانية مليارات ريال سعودي كمرتب إضافي للمستفيدين من حساب المواطنين لمدة ستة أشهر. كما يمكنك التعرف على خطوات تقديم اعتراض أهلية حساب المواطن.

حيث يكون الراتب الأساسي والراتب الثاني دفعة مضاعفة إضافية لراتبهم ، أي يحسب راتب الفرد على أساس إجمالي دخل الأسرة الشهري وعدد الأفراد ومُعاليهم ، فيُحسب الراتب ثم يتقاضى ضعفًا. ويبين الجدول التالي قيمة راتب الفرد بحساب المواطن.

شروط التسجيل في حساب المواطن

توجد مجموعة من الشروط الخاصة بأهلية تسجيل فى حساب المواطن، وتلك الشروط كما يلي:

لابد أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل في حساب المواطن مقيم في المملكة بصورة دائمة.

أيضًا لابد أن لا يكون من المقيمين خارج المملكة لفترة أكثر من 90 يوم خلال آخر 12 شهر قبل التسجيل.

مع ضرورة أن تتوافق كل البيانات مع بيانات الجهات ذات الصلة.

بالإضافة إلى ضرورة توفير كل الأوراق والمستندات المطلوبة المتعلقة بمعايير الاستحقاق عن إجمالي الدخل وعدد الأفراد.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن شروط حسابات المواطنين، وقد ذكرنا لكم طريقة التَسجيل للمتزوجة.