شروط الضمان الاجتماعي المطور صرف المعاش الإضافي لمستحقي الضمان

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عمر شويل - جدة صرف المعاش الإضافي لمستحقي الضمان، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الصرف للراتب الإضافي لدى الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي القديم والحديث، حيث ارتفعت معدلات البحث بالضمان الاجتماعي الحديث، بعد أن تم الإعلان عن مقدار المعاش الإضافي الذي يتم صرفه لمرة واحدة فقط، على أن يصل معدله نحو ملياري ريال سعودي لدى مستفيدي الضمان الاجتماعي بالكامل.

صرف المعاش الإضافي لمستحقي الضمان

أطلق المتحدث الرئيسي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مساء يوم الاثنين عن صرف الراتب الإضافي لمرة واحدة لدى مستفيدي الضمان الاجتماعي الحديث والسابق.

كما أنه قال عبر حساب المتحدث الرئيسي لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة “تويتر” بأنه قد تم التوجيه من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز وفقًا لما ورد من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على أن يُصرف ملياري ريال سعودي بواقع المعاش الإضافي لمرة واحدة لدى مستفيدي الضمان الاجتماعي، سوف يتضمن كل مستفيدي الضمان الاجتماعي الحديث والسابق.

كما أنه أضاف أيضًا سوف يتم صرف المبالغ المستحقة لدى المستفيدين في الحسابات البنكية الخاصة بهم بصورة مباشرة أثناء الساعات التالية.

نظام الضمان الاجتماعي

تم تطوير ووضع العديد من التغييرات في نظام الضمان الاجتماعي سنة 1443 هـ، لكي يكون متناسب مع احتياجات الاشخاص وكذلك مناسب مع الاحتياجات اليومية، ويعمل على المساهمة وتأهيل الأفراد والمواطنين في المملكة العربية السعودية والدعم الخاص بهم حتى يصيروا أشخاص منتجين، يساعدون في تطوير مستوى المعيشة الخاص بهم وتقدم وازدهار ورقي الدولة في كل المجالات.

شروط الضمان الاجتماعي المطور

أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية الكثير من الشروط، وذلك من أجل الحصول على الدعم بنظام الضمان الاجتماعي الحديث ومن ضمنها: