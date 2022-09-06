نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة اليوم الوطني السعودي للطلاب و البنوك والقطاع الخاص.. مواعيد الإجازات الرسمية القادمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتفل المواطنين باليوم الوطني السعودي كل عام، ويستعد المواطنين للاحتفال بهذا اليوم بحفاوة، ولذلك حددت المملكة العربية السعودية موعد اجازة اليوم الوطني السعودي في كافة الهيئات العامة والخاصة، وسوف نوضح لكم بالتفصيل في هذا المقال كافة المعلومات المتعلقة بموعد إجازة اليوم الوطني السعودي.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي

سوف نعرف في هذا المقال موعد اجازة اليوم الوطني السعودي وهو كالآتي:

أكدت المملكة العربية السعودية أن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي يوم 23/9/2022 كل عام.

حيث يتم تجميع المواطنين السعوديين في مكان واحد للاحتفال.

يقوم المواطنين السعوديين بتجهيز مكان الاحتفال لكي يكون هذا اليوم ذكرى خالدة في ذهن الملايين من المواطنين.

يجهز المواطنين أطيب الحلويات السعودية المشهورة وتحضير برامج مسلية للأطفال الصغار وعرض الأفلام التاريخية ويتم إعطاء الأطفال هدايا مميزة.

إذا كان هذا اليوم عطلة رسمية سوف تحدد المملكة العربية السعودية موعد أخر.

ان فترة إجازة اليوم الوطني السعودي 4 أيام متتالية.

أكدت الهيئات الرسمية في المملكة العربية السعودية أن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي بدءاً من يوم الأربعاء 21/9/2022 إلى يوم السبت الموافق 24/9/2022.

موعد إجازة اليوم الوطني بالبنوك يوم 23/9/2022.

إجازة العيد الوطني السعودي للقطاع العام والخاص بدءاً من يوم الجمعة 23/9/2022.

عروض اليوم الوطني السعودي

تقوم المحلات التجارية بتوفير عدة عروض مختلفة في اليوم الوطني السعودي بأسعار تنافسية وهي كالآتي:

يوفر جرير بعض العروض المميزة وهي كالآتي يصل ثمن شاشة أب جي Nano75 حوالي 2999 ريال سعودي.

تكلفة أيفون 13 حوالي 3599 ريال سعودي.

يقدم منتجع شاطئ الدانة خصم يصل إلى 30%.

موعد الإجازات القادمة

هناك عدة إجازات أخرى عقب انتهاء إجازة اليوم الوطني السعودي وهي كالآتي: