مواعيد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1444 للرجال والنساء

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عمر شويل - جدة لقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين في المملكة السعودية لعام 2022، وهذه الاختبارات هي التي تؤهل المعلمين لممارسة مهنة التعليم، ولا يستطيع أي شخص ممارسة هذه المهنة بدون هذه الرخصة، لأن ذلك يعتبر مخالفة للقانون، ولها مدة معينة وعند انقضاء هذه المدة يتم تجديد الرخصة مرة أخرى، وأقامت هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار الرخص المهنية لأنه واحد من الأدوات التي تساهم في رفع جودة الأداء لدى المعلمين والمعلمات، وتطوير القدرات والمهارات لدى المعلمين، ومن خلال هذا الاختبار تستطيع التأكد من وجود الكفاءة المطلوبة للارتقاء بمهنة التعليم داخل المملكة السعودية، وهذه الاختبارات مهمة للحصول على رخصة مهنية للمعلم والتي بدونها لا يستطيع ممارسة المهنة.

التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

لقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن بدء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين، وأعلنت الهيئة عن مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين وهي:

تبدأ المرحلة الأولى لإخراج الرخصة بتدشين نظام الرخص للمعلمين.

والمرحلة الثانية الخاصة بتسجيل المعلمين الذين استطاعوا اجتياز اختبار قياس الكفايات للمعلمين لإخراج الرخصة المهنية لهم.

أما المرحلة الثالثة وهي تسجيل المعلمين في الاختبار العام والخاص.

متى يبدأ التسجيل في الرخصة المهنية 2022

لقد تم الإعلان رسميًا من جانب حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين العام والتخصصي وهي كالأتي:

تبدأ عملية تسجيل الرجال في اختبار الرخصة المهنية التربوي العام والتخصصي يوم 29 من شهر أغسطس 2022 الموافق 2 صفر 1444، وسوف يستمر التسجيل حتى يوم 8 أكتوبر الموافق 12 من ربيع الأول 1444.

أما بالنسبة للنساء فقد بدأ التسجيل في اختبار الرخص المهنية التربوي العام والتخصصي من 5 أغسطس 2022 الموافق 9 صفر 1444 ويستمر إلى 26 نوفمبر 2022 الموافق 2 جمادى الأولى 1444.

مراحل إصدار الرخص المهنية للوظائف التعليمية



لقد أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات كما يلي: