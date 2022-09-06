من غير تعب ولا ارهاق استلم تمويل سريع بدون كفيل 1500 ألف ريال والحصول على الكثير من المزايا

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عمر شويل - جدة أعلن الأمين العام لبنك التنمية الاجتماعية لأصحاب الأعمال الحرة تفاصيل جديدة عن العاملين في المملكة العربية السعودية، وفق عدة شروط يجب على المتقدمين استيفاؤها، حيث أن قرض أصحاب الأعمال الحرة هو منتج مالي يهدف إلى تمكين المواطنين والحرفيين من ذوي المهارات الخاصة للانخراط في العمل الحر، وتوفير ما يصل إلى 120 ألف ريال للتدفق النقدي و 150 ألف ريال لمسارات تمويل المركبات، ويوفر مصادر التمويل الذاتي للأفراد، ويعتبر تمويل تطوير العمل الحر عاملاً رئيسياً في تحسين كفاءة وفعالية أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص ويرغبون في تحسين إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في العمل المنتج وعلى هذا النحو، قام بنك التنمية الاجتماعية بتطوير وتحديث مجموعة من الأدوات المالية لخدمة هذه الفئة من المستفيدين.

برنامج القرض الحر

هذا منتج مالي مصمم للمواطنين القادرين على العمل، والراغبين في زيادة دخلهم الشهري، ولديهم مهارات ومهارات خاصة. يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من التمويل السهل الذي يتيح لهم الانخراط في العمل الحر على نفقتهم الخاصة. قال محمد العريني، المدير التنفيذي للتشغيل الذاتي في بنك التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، إن حد التمويل للمنتج يبلغ 120 ألف ريال، الموافق 20 نوفمبر الجاري، ويصل القرض إلى 120 ألف ريال مع فترة سداد تصل إلى 40 شهرًا، وتتجاوز السيارة 150 ألف ريال مع فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا. وأوضح أن المنتج متاح لجميع الفئات العمرية من الطلاب والمتقاعدين والموظفين والمتقدمين من الذكور والإناث على حد سواء، ويتميز البرنامج بعدة أهداف منها:

يساعدك في الوصول إلى أهدافك في العمل لحسابك الخاص.

تحسين جودة الوضع في فئة الشمول المالي الشخصي.

تحسين حياة المواطنين السعوديين.

اكتساب دخل أساسي أو إضافي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.

الحد من الائتمان غير الرسمي.

خفض معدل البطالة.

شروط الحصول على قرض العمل الحر بمبلغ 120 ألف للموظف

وافق بنك التنمية الاجتماعية على عدة شروط للموظفين أو المتقدمين للحصول على قرض بقيمة 120 ريال سعودي وفقًا للشروط التالية:-