نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير تعب ولا ارهاق استلم تمويل سريع بدون كفيل 1500 ألف ريال والحصول على الكثير من المزايا في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلن الأمين العام لبنك التنمية الاجتماعية لأصحاب الأعمال الحرة تفاصيل جديدة عن العاملين في المملكة العربية السعودية، وفق عدة شروط يجب على المتقدمين استيفاؤها، حيث أن قرض أصحاب الأعمال الحرة هو منتج مالي يهدف إلى تمكين المواطنين والحرفيين من ذوي المهارات الخاصة للانخراط في العمل الحر، وتوفير ما يصل إلى 120 ألف ريال للتدفق النقدي و 150 ألف ريال لمسارات تمويل المركبات، ويوفر مصادر التمويل الذاتي للأفراد، ويعتبر تمويل تطوير العمل الحر عاملاً رئيسياً في تحسين كفاءة وفعالية أولئك الذين يعملون لحسابهم الخاص ويرغبون في تحسين إنتاجيتهم ومهاراتهم وخبراتهم في العمل المنتج وعلى هذا النحو، قام بنك التنمية الاجتماعية بتطوير وتحديث مجموعة من الأدوات المالية لخدمة هذه الفئة من المستفيدين.
برنامج القرض الحر
هذا منتج مالي مصمم للمواطنين القادرين على العمل، والراغبين في زيادة دخلهم الشهري، ولديهم مهارات ومهارات خاصة. يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من التمويل السهل الذي يتيح لهم الانخراط في العمل الحر على نفقتهم الخاصة. قال محمد العريني، المدير التنفيذي للتشغيل الذاتي في بنك التنمية الاجتماعية، اليوم السبت، إن حد التمويل للمنتج يبلغ 120 ألف ريال، الموافق 20 نوفمبر الجاري، ويصل القرض إلى 120 ألف ريال مع فترة سداد تصل إلى 40 شهرًا، وتتجاوز السيارة 150 ألف ريال مع فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا. وأوضح أن المنتج متاح لجميع الفئات العمرية من الطلاب والمتقاعدين والموظفين والمتقدمين من الذكور والإناث على حد سواء، ويتميز البرنامج بعدة أهداف منها:
- يساعدك في الوصول إلى أهدافك في العمل لحسابك الخاص.
- تحسين جودة الوضع في فئة الشمول المالي الشخصي.
- تحسين حياة المواطنين السعوديين.
- اكتساب دخل أساسي أو إضافي للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
- الحد من الائتمان غير الرسمي.
- خفض معدل البطالة.
شروط الحصول على قرض العمل الحر بمبلغ 120 ألف للموظف
وافق بنك التنمية الاجتماعية على عدة شروط للموظفين أو المتقدمين للحصول على قرض بقيمة 120 ريال سعودي وفقًا للشروط التالية:-
- يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.
- أن يكون عمر المتقدمين أكثر من 18 عامًا.
- يجب ألا يزيد عمر المتقدمين عن 60 عامًا.
- الحصول على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإضافة إلى التراخيص الأخرى المطلوبة.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري لمقدم طلب التمويل 14000 دولار للخدمات المهنية وطرق النقل المشتركة.
- يجب ألا تتجاوز نسبة رفض فحص الائتمان 30000 ريال سعودي.
- قد يتلقى المتقدمون تمويلًا اعتمادًا على الوضع المالي والائتماني لمقدم الطلب أو الراعي.
- يقدم ضمانات مقبولة لبنك التنمية الاجتماعية.
- يجب ألا يكون المتقدمون قد سبق لهم الحصول على قروض من بنك التنمية الاجتماعية.
- بالنسبة للقروض السابقة، يجب دفع جميع الأقساط أولاً.
- فترة السداد القصوى 40 شهرا.
- وعد بتسديد المدفوعات في الوقت المحدد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من غير تعب ولا ارهاق استلم تمويل سريع بدون كفيل 1500 ألف ريال والحصول على الكثير من المزايا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.