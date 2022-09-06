نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول نظام فارس للتعريف بالراتب الجديد 1444 للموظفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقوم نظام فارس بتوفير خدمة تعريف بالراتب من خلال نظام الخدمات الذاتية للموظف، سواء كان الموظف مدرسًا أو موظفًا أو مديرًا أو موظفًا مرتبطًا بقطاع التعليم في المملكة العربية السعودية أو إلغائه أو استحقاقاته أو تقاعده، وطلبت الوزارة مزايا الموظف أو إشعارًا بغيابه، وأخيراً تم تصحيحه بشكل مباشر فيما يتعلق بإجازته.

نظام فارس للتعريف بالراتب

تم إطلاق نظام فارس من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، وهو مصمم لتقديم خدمة إلكترونية تستهدف مجموعات العمل من المعلمين والمعلمات، ويقدم الدعم والمساعدة لموظفي الموارد البشرية، كما نسهل وننظم القضايا المتعلقة بالطاقم التعليمي والموظفين من جميع الأسماء، ولا داعي للخوض في سلسلة من العمليات والخطوات الرتيبة لإكمالها واستنزافها، وذلك من بين هذه الخدمات طلبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين، والتأمين الطبي الإضافي، وأخيراً خدمة البحث عن مدارس خاصة أو أجنبية مقابل رسوم.

الخدمات الإلكترونية لنظام فارس

العمل كفئة أكثر تأثيراً في بناء مستقبل المملكة العربية السعودية من خلال توضيح الأفكار وتنظيمها بما يتماشى مع “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” وبما يتماشى مع جميع المحاور والمعتقدات تجاه أهدافها الصادرة عن نظام الأجرة، نقل مبادئها ومعتقداتها للطلاب وتثقيف جيل من الشباب والشابات المسؤولين الذين يمكنهم إدارة الأمور بسلاسة ومرونة، ويقدم نظام فارس مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل طلبات الإجازة وطلبات استخراج السجل وتقارير غياب الموظف، وكل ذلك عبر الإنترنت، ولا حاجة للذهاب إلى الموارد البشرية لتقديم الصفقات على الورق.

كيفية استخراج تعريف بالراتب من نظام فارس

الحصول على قرارات الرواتب هو أحد الامتيازات المتاحة للموظفين، حيث يسمح للمعلمين والمعلمات بالاطلاع على درجاتهم وترقيتهم حسب التسلسل الهرمي المؤسسي والإداري للمؤسسة وهي تتمثل في الاتي:-

تسجيل الدخول إلى نظام فارس.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

حدد فترة الصلاحية للخدمة الذاتية للموظف على الشاشة التي تظهر.

اختيار الرواتب والمكافآت.

حدد تعريف الأجر.

اكتب البيانات التي تحتاجها: نوع التعريف ونوع المستلم واسم المستلم وأخيراً اللغة.

انقر فوق حقل تحميل الملف الشخصي.

يظهر نموذج كشوف المرتبات على الشاشة الرئيسية.

كيفية التسجيل في نظام فارس

لاستخدام خدمات نظام فارس، يجب على أعضاء هيئة التدريس المكونين من مدرسين ومعلمات التسجيل في النظام وإكمال الخطوات التالية: