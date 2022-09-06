نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات.. طريقة تحديث البيانات في نظام نور 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث عبر محركات بحث جوجل من جانب الكثير من المعلمين والطلاب بالمملكة العربية السعودية يرغبون في معرفة طريقة تحديث البيانات في نظام نور للمعلمين 1444 فهناك عدد كبير يريدون التعديل علي البيانات الخاصة بهم أو تعديل البيانات الخاطئة المتواجدة في المعلومات الخاصة بهم وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نستعرض معكم خطوات تحديث البيانات في نظام نور للمعلمين والطلاب.

طريقة تحديث البيانات في نظام نور للمعلمين

يمكنك بشكل الكتروني تحديث البيانات في نظام نور للمعلمين من خلال أتباع الخطوات التالية وهي:

قم بالدخول الي منصة نور التعليمية من الجوال او الحاسوب.

قم بالانتقال الي خيار تسجيل الدخول وقم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد الدخول الي حسابك علي الموقع بنجاح توجه الي خيار “خدمات شؤون المعلمين”.

ستجد العديد من الخيارات قم بالضغط علي خيار “طلبات تعديل البيانات”.

انقر علي تعديل البيانات وقم بتحديث البيانات واضافة البيانات التي تريدها وبعد الانتهاء.

قم بالنقر علي ايقونة حفظ وبذلك تكون البيانات الجديدة تم حفظها.

خطوات تحديث بيانات نظام نور للطلاب 1444

يمكن للطلاب تحديث البيانات الخاصة بهم عبر منصة نور بشكل الكتروني واضافة التعديلات الجديدة التي يرغبون بها أو حذف معلومات وبيانات خاطئة وذلك من خلال أتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول الي موقع نظام نور عبر شبكة الانترنت.

قم بتسجيل الدخول الي حسابك علي الموقع وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتوجه الطالب بعد ذلك الي خيار “شؤون الطلبة”.

ثم قم بالضغط علي خيار “الطلبة” ثم قم بتحديد الطالب التي تريد التعديل وتحديث بياناته.

ستظهر لك جميع البيانات المتواجدة ويمكنك التعديل عليها واضافة بيانات جديدة.

بعد الانتهاء من تحديث البيانات قم بالضغط علي ارسال لكي يتم تحديث البيانات بنجاح.

نظام نور بدون كلمة سر 1444