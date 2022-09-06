نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمات 1444 هيئة تقويم التعليم والتدريب المهني tpl.etec.gov في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد رابط التسجيل في الرخصة المهنية من أهم ما يبحث حوله الكثير من المعلمين، ممن سيخضعوا لاختبارات الرخصة المهنية، وتلك الاختبارات هي التي ستؤهل للحصول على التصريح الرسمي بمزاولة مهنة التدريس بكافة المؤسسات التعليمية التي تتبع وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، وفيما يلي من فقراتنا القادمة نتطرق إلى أهم المعلومات التي تتعلق بالتسجيل في الرخصة المهنية، وإصدار الرخصة لكل متقدم تجاوز الاختبارات.
رابط التسجيل في الرخصة المهنية
يستطيع كافة المعلمين من الراغبين في أن يسجلوا لأداء الاختبارات المتعلقة بالحصول على رخصة مهنية أن يتوجهوا للرابط الإلكتروني المباشر، والذي من خلاله سيتم التسجيل لبدء مختلف أنواع الاختبارات المقررة على المتقدمين بطلبات الحصول على الرخصة المهنية، يمكنك الآن التسجيل من خلاله موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب لبدء الاختبارات للرخصة المهنية.
خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية
لا بد وأن يتبع مقدم طلب الرخصة المهنية تلك الخطوات الآتي ذكرها في تلك النقاط القادمة:
- زيارة الرابط الإلكتروني هنا .
- النقر على المربع الخاص بتسجيل الدخول لمنصة الرخصة المهنية.
- لا بد من إبداء الموافقة الكاملة على كل الشروط والأحكام.
- من المهم استيفاء كل الخانات الخاصة بالبيانات.
- مراجعة البيانات قبل إرسالها.
- الخطوة التالية تتمثل في قيام الشخص بسداد قيمة الرسوم المالية التي تلزم لإصدار رخصة مهنية له.
- بعد إتمام مختلف الخطوات السابقة، يتم نقر مربع متابعة.
- لا بد بعد ذلك من متابعة المنصة بشكل مستمر، وذلك لإعلامك بكل جديد حول الاختبارات، وإصدار الرخصة.
أبرز شروط الحصول على الرخصة المهنية
- كي يحصل المتقدم على الرخصة المهنية، فلا بد وأن تنطبق عليه مجموعة من الاشتراطات، والتي نوافيكم بذكرها على هذا النحو الآتي:
- لا بد وأن يكون المتقدم قد حصل على مؤهله الدراسي الملائم لوظيفة معلم، وأن يكون تخصصه مطلوبًا.
- استكمال شرط سنين الخبرة، والتي تعد من أهم الشروط اللازمة للحصول على رخصة مهنية.
- سداد الرسوم المالية المطلوبة للحصول على الرخصة.
- لا بد من التسجيل الإلكتروني بمنصة الرخصة المهنية حتى يتم قبول الطلب.
- تخطي الاختبارات ولو بالحد الأدنى لدرجة النجاح.
رسوم استخراج الرخصة المهنية
- يبحث الكثير من المواطنين عن رسوم استخراج رخصة قيادة الدرجة الثالثة هذا لأن الرخصة هي وثيقة رسمية تسمح لصاحبها بالقيادة بصفة عامة سواء للدراجات البخارية أو السيارات ولكن تختلف رسومها باختلاف نوع الرخصة.
- في البداية يدفع الشخص مبلغ 550 جنيه مصري تكلفة استخراج شهادة خاصة بالنظر والبطانة.
- ثم يدفع 45 جنيه مصاريف شراء ملف حافظة.
- ومبلغ 20 جنيه مصاريف تصوير أوراق ومستندات.
- وبهذا يكون إجمالي مصاريف استخراج رخصة القيادة للدرجة الثالثة هي 790 جنيه مصري.
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