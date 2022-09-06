نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات tpl.etec.gov عبر هيئة التقويم والتدريب المهنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من المهتمين بالتسجيل في الرخصة المهنية يرغبون في معرفة أهم المعلومات حول الخطوات التي من خلالها يستطيع المعلم أن يسجل لأداء الاختبارات المنصوص عليها من قبل الجهات الرسمية، للحصول على الرخصة المهنية، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتطرق لتلك الخطوات بمزيد من التفصيل، مع بيان بأهم المعلومات حول الاختبارات الخاصة بها.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية

يتطلب التسجيل بالرخصة المهنية للخضوع للاختبارات وإصدار الرخصة القيام ببعض الخطوات والتي يجب أن تتم بالدخول للموقع عبر رابط إلكتروني، والخطوات نوجزها فيما يلي بالنقاط القادمة:

أولًا ينبغي عليك الولوج لموقع الرخصة المهنية .

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول، وذلك عن طريق تدوين البيانات المطلوبة لذلك.

بعد إتمام تسجيل الدخول سيكون متاح الآن بدأ التسجيل المباشر في الصفحة التالية للتسجيل الفعلي للحصول على رخصتك المهنية.

اكتب البيانات التي تتطلبها المنصة للتسجيل.

بعد ذلك يتم النقر على زر تأكيد.

انواع اختبارات الرخصة المهنية

كي يقوم المعلم بالتسجيل في اختبار الرخصة المهنية، فلا بد وألا يغفل كل خطوات التسجيل، ومن ثم سيخضع بعد ذلك إلى عدد نوعين من الاختبارات، ومنها اختبارات تتعلق بالتخصص الدراسي الذي حصل فيه المعلم على مؤهله الجامعي، وستكون الاختبارات تخصصية بحتة، وسيتم اختبار المعلم فيها بشكل أكاديمي.

النوع الثاني من الاختبارات هي الاختبارات العامة التربوية، وسيخضع فيها المعلمون لاختبارات تتعلق بالتدريس وطرقه، واختبارات تتعلق بتقييم المعلم من النواحي التربوية السلوكية، وكيفية التعامل مع الطلاب.

المراحل الأساسية لإصدار الرخصة المهنية

الرخصة المهنية حتى يحصل عليها المتقدم بالطلب، لا بد وأن يمر بثلاث مراحل وهي:

المرحلة الأولى وهي التي يقوم فيها المعلم بخطوة التسجيل الإلكتروني على المنصة الخاصة بالرخصة المهنية، وبدخول المنظومة الإلكترونية، يتم إدراج كل بيانات المعلم.

المرحلة الثانية، وهي التي تتعلق بالاختبارات المهنية، وتلك المرحلة انتهائها يكون بالإعلان بشكل رسمي عن النتائج.

المرحلة الثالثة هي التي تخص خطوة تقديم الطلب المتعلق بإصدار الرخصة المهنية، والتي عن طريقها يتم منح التصريح للمعلم بمزاولة المهنة.

رسوم الرخصة المهنية

يعد اختبار الرخصة المهنية أحد المتطلبات الأساسية للعمل في التعليم في المملكة، وقد قامت هيئة تقييم التعليم والتدريب بنشر مواعيد اختبار الرخصة المهنية والشروط المطلوبة ورسوم التسجيل للتقدم، وينقسم الإختبار إلى قسمين أولهما هو الاختبار التربوى العام هذا اختبار يتم إجراؤه بواسطة جميع المعلمين ويقيس المعيار التعليمي العام لامتحان الرخصة المهنية الذي يمكن للمتقدمين استخدامه للعمل التربوي، أما الاختبار الثانى هو الاختبار التخصصى الذى يقيس مدى توفر معايير التعليم المهني للمتقدمين لاختبار تصريح العمل في مجال التعليم.