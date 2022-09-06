سلفة نقدية فورية لا تحتاج إلى تحويل الراتب وبإيداع سريع

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عمر شويل - جدة سلفة نقدية فورية لا تحتاج إلى تحويل الراتب ، منتج تمويلي بمبالغ مالية توفر احتياجات العميل المالية ، حيث تم توفير هذا المنتج التمويلي من منصة سلفة الإلكترونية تحت رقابة وإشراف البنك المركزي السعودي بصيغة إسلامية ، حيث يمكن لطالب التمويل الحصول على مبلغ السلفة من خلال إجراءات سريعة وسهلة وشروط ميسرة وغير معقدة. التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية منصة سلفة الإلكترونية أول منصة إلكترونية سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما لتقديم التمويل الشخصي.

التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية تمت صياغته بحيث يكون مطابق لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

مبلغ التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية يمكن أن تبدأ قيمته من 1000 ريال سعودي ويصل حتي 5000 ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه التقديم على طلب السلفة المالية الفورية من منصة سلفة الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة علي الإنترنت وبدون الحاجة إلى زيارة أحد المكاتب الرئيسية للمنصة في المملكة العربية السعودية.

لا يحتاج طالب التمويل إلي تحويل راتبه الشهري للاستفادة من هذا المنتج التمويلي.

قرض منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد بالمملكة متوفر بهامش ربح تنافسي لجميع العملاء.

يمكن أن يحصل طالب التمويل علي موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي.

طالب التمويل يمكنه تقسيط مبلغ السلفة علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تناسب راتبه الشهري.

تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ السلفة في الحساب البنكي الخاص بطالب التمويل. شروط التأهل للاستفادة من التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية طالب التمويل يجب أن يكون مواطن سعودي أو مواطنة سعودية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

يجب أن يكون العميل مكتمل الأهلية لاستكمال الطلب.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 23 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة وذلك لاستكمال طلب قرض منصة سلفة لقطاع الأفراد بدون تحويل الراتب.

طالب التمويل الموظف في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أيضاً بالمملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة لطالب التمويل من موظفي القطاع الحكومي هو ثلاثة أشهر وذلك لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ستة أشهر لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 5000 ريال سعودي لإنهاء إجراءات التعاملات الخاصة بالطلب.

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