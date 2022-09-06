نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بدون مشاكل” اختبار الرخصة المهنية تسجيل (النفاذ الوطني الموحد) 2022/2023 tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط اختبار الرخصة المهنية تسجيل من خلال النفاذ الوطني الموحد، حيث بدأ اليوم فتح باب التسجيل للنساء في اختبار هيئة تقويم التعليم والتدريب بخصوص الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، حيث بدأ منذ أيام التسجيل للرجال وبدأ من يوم 5 سبتمبر العام 2022 تسجيل اختبارات الرخص المهنية للنساء منذ ساعات قليلة في المملكة العربية السعودية، مع العلم أن تقديم الاختبار للرجال من المعلمين والخريجين ما زال شغال، وسنتابع معكم في هذا المقال رابط الدخول إلى الموقع وكذلك موعد انتهاء التسجيل، مواعيد الدخول في الاختبارت، وكذلك الطريقة الصحيحة لدفع الرسوم، فتابعوا معي في ثقفني.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للخريجين

وتعتبر الاختبارات (الترخيص المهني) التابعة إلى وزارة التعليم السعودية في هيئة تقويم التعليم والتدريب من أهم الأشياء في حياة خريج او خريجة الجامعة الراغبين في العمل في الوظائف التعليمية داخل المملكة، حيث إن نظام الوزارة يعتمد انه لا يمكن لأحد مزاولة المهن التعليمية بدون الرخصة المخصصة لذلك.

وربما يتسائل الكثير من الأشخاص، ليش هذا الاختبار موجود، وما الفائدة العامة المرجوة منه، والحقيقة ان له فائدة كبيرة جدا، حيث إن الدولة تعنى عناية شديدة بالتعليم الذي يعتبر أهم ركائز المستقبل في المملكة، ولإعداد تعليم جيد يجب أن يكون المعلم على قدر من الكفاءة والاحترافية اللازمة للوظائف، وهذا لضمان جودة التعليم، وهذا ما يمكن للوزارة التحقق منه عبر اختبار الترخيص وكذلك اختبار كفايات المعلمين.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

أعلنت هيئة التعليم والتدريب في منتصف شهر أغسطس الماضي بخصوص مواعيد بدء التسجيل الرجال والنساء في امتحان الرخصه وذلك يتم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، حيث سنترعف معكم على تفاصيل للتسجيل لشاغلي الوظائف التعليمية.

وينقسم الاختبار إلى جزئين.

الأول الاختبار التربوي (العام)، يتم التحقق فيه من دراية المعلم بأساسيات المهنة وتوافر معايير الوزارة فيه.

الثاني الاختبار التخصصي (المتخصص)، ويتم تقييم إلمام المتقدم بالمادة العلمية التي سيدرسها، ويتاح حوالي 38 تخصص يتم الاختبار عليها.

موعد تسجيل اختبار الرخصة المهنية

وتم الإعلان بشكل رسمي عن مواعيد التقديم في اختبار الرخصة المهنية بشكل إلكتروني، حيث يجب على جميع الراغبين تقديم طلبات الالتحاق في هذه الفترة وسداد رسوم الاختبار، وهذا كما هو موضح في التالي:

الرجال: بدأ من يوم الاثنين 29 أغسطس 2022 ميلادية.

النساء: يبدأ من اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022.

وكلاهما ينتهي تسجيلهم في يوم 8 اكتوبر 2022 الشهر القادم، وهو يوافق 12 ربيع الأول 1444 هـ.

اختبار الرخصة المهنية تسجيل

وننشر لكم أعزائنا المتابعين في موقع ثقفني الرابط وكذلك طريقة خطوات التسجيل بشكل صحيح في الموقع، وهذا بدون الوقوع في أي مشكلة من المشاكل الشائعة بين المسجلين، فتابعوا الخطوات التالية بعناية رجاءاً:

ادخل إلى الرابط الخاصة بالموقع عبر النقر على tpl.etec.gov.sa .

. بعدها قم بعمل تسجيل دخول عبر النفاذ الوطني الموحد.

ثم سيفتح لك الصفحة الخاصة بك.

يقوم المتقدم بالضغط على اختبارات.

اختر أي اختبار (عام – تخصص) وانقر على سجل الآن.

ولكن انتبه بعد ما تنتهي من الخطوات، كررها في اختبار رخصة الآخر حتى تسجل في الاختبارين.

ثم بعدها تقوم بتسجيل الدخول في قياس، وتوافق على الشروط.

املأ الاستمارة وهذا بنفس كيفية الطريقة في المقطع، واختر المكان واليوم.

بعد الانتهاء ستظهر لك المبلغ المطالب بسداده.

اختر طريقة الدفع.

بعد الانتهاء من الدفع، سيظهر لك تفاصيل الطلب الخاص بك.

قياس الرخصة المهنية

وبما ان الاختبار من أحد اهم الاشياء لدى المتقدم، ويجب الحصول على درجة النجاح واجتيازه للحصول على الرخصة، فننصحكم بمذاكرة اختبارات السنوات الماضية، والتي تجدون الكثير من المقاطع بخصوص حلها على اليوتيوب.

مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق والنجاح في هذه المرحلة، ويمكنكم ترك تعليق لنا في الأسفل في ثقفني.

هذا كان مقالنا لحضراتكم عن اختبار الرخصة المهنية تسجيل، حيث تعرفنا معكم في هذا المقال على أهم الخطوات اللازمة لعمل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية السعودي، حيث وضعنا لكم الرابط في الأعلى، وكذلك كيفية تسجيل الدخول وملئ البيانات مدعمة بمقطع للتوضيح، وفي حالة واجهتم أي مشكلة أو لديكم استفسار فاتركوا لنا تعليقا في موقع ثقفني، وسنتابع معكم في أقرب وقت ممكن.

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