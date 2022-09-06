نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن الفحص الدوري للسيارات في السعودية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عملية الفحص الدوري من أهم الخطوات اللازمة لضمان سلامة وأمن مركبتك من أجل اكتشاف الأعطال التي يمكن أن تؤثر على مركبتك وتسبب ضررًا على الطريق، لذلك تعمل المديرية العامة للنقل دائمًا على فحص المركبات بشكل دوري، وهي عملية فحص المركبات المسجلة لدى المديرية العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية لضمان سلامة مواطنيها، وتظهر حوادث المرور على الطرق العامة قيمة وقيمة عملية المراجعة لضمان قدرة الجميع على القيادة على الطرق العامة دون التعرض لخطر الحوادث، ليس فقط لتحسين أداء سلامة المركبات، ولكن أيضًا لحماية المواطنين وإنقاذ الأرواح.

طلب الفحص الدوري

طورت المديرية العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عملية للفحص الفني المنتظم للمركبات لضمان سلامة المواطنين السعوديين عند القيادة على الطرق العامة، حيث خصصت الجهات المختصة العديد من المواقع في مناطق مختلفة لعمليات الفحص الدوري الخاصة بالسيارات، من أجل ضمان سلامة السيارات من أي أعطال او غير ذلك.

كيفية الفحص الدوري للمركبة في المملكة العربية السعودية 1444

قامت الإدارة العامة للمواصلات في المملكة العربية السعودية بتبسيط عملية تقديم طلبات الفحص الدوري للمركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر.

انقر فوق الأيقونة الشخصية.

اكتب رقم التعريف القومي الخاص بك.

اكتب كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

انقر فوق رمز شريط الأدوات.

عرض تفاصيل السيارة لعمليات التفتيش المجدولة.

ربط الفحص الدوري في نظام أبشر

قامت المديرية العامة للنقل في المملكة العربية السعودية بفصل عمليات التفتيش المنتظم والاستعلام عنها بربطها بنظام أبشر حتى لا يواجه المواطنون أي مشاكل وفق الخطوات التالية: