شروط وطريقة الحصول على تمويل شخصي سريع من منصة سلفة يصل إلى 5000 ريال سعودي بدون تحويل راتب الكترونيا !

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رياض - احمد صلاح - منصة سلفة تعتبر أول منصة سعودية تةفر تمويل شخصي للأفرار بدون تحويل راتب حيث تساعد عملائها لاجل تحقيق الاستقلال الذاتي والمالي ومساعدتهم علي المعيشة والمساهمة في الحياة العملية وتحقيق متطلبات المواطنين الشخصية وقدرتهم على المعيشة.

حيث يتواجد مستشارين ماليين لتقديم النصائح ورفع مستوى عمليات التمويل، كما بالإمكان للمواطنين الحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة يصل إلى 5000 ريال سعودي بدون كفيل وبدون تحويل راتب.

ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على مميزات التمويل وشروط سلفة وطريقة الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة ورقم سلفة المجاني.

مميزات تمويل منصة سلفة

تمويل منصة سلفة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. توفر منصة سلفة فترات سداد ميسرة وسهلة لعملائها. تحصل المنصة على هامش ربح تنافسي بالنسبة للمنافسين. أيضاً يحصل المستفيد على تمويل شخصي سريع وفوري بعد طلب تمويل سلفة. لا تشترط وجود كفيل للحصول على تمويل سلفة. وأخيرا توفر منصة سلفة عملية التحويل بدون تحويل راتب المستفيد.

شروط سلفة

يجب أن يكون المتقدم للحصول على تمويل سلفة حاصل على الجنسية السعودية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن ١٨ عاما ولا يزيد عمره عن ٦٠ عاما.

يجب أن لا يقل راتب المستفيد عن 5 آلاف ريال سعودي.

يلزم أن يكون المتقدم قد تجاوز فترة عمله في القطاع الحكومي ثلاثة أشهر، وإذا كان العميل موظف في القطاع الخاص يجب أن تتجاوز فترة عمله ٦ أشهر.

يجب أن يكون المستفيد مقيم إقامة كاملة داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة

أولاً يجب الدخول إلى موقع منصة سلفة. ثانياُ يجب النقر على زر طلب التمويل أعلى الصفحة. بعد ذلك قم بإدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وكلمة المرور. ثم قم بالتأكيد على القبول بالشروط والنقر على استكمال التسجيل. بعد ذلك سوف يتم إرسال رسالة تأكيد رقم الجوال من منصة سلفة نقوم بعملية التأكيد. ثم نقوم باستكمال البيانات الشخصية مع وضع رقم الحساب البنكي. بعد ذلك نقوم بتحديد المبلغ التي نريده من ألف ريال إلى ٥٠٠٠ آلاف ريال سعودي. ثم نقوم بتحديد عدد أشهر السداد. بعد ذلك نقوم بالضغط على زر طلب التمويل الشخصي السريع من منصة سلفة. أخيراً سوف تصلك رسالة بتحويل المبلغ إلي رقم حسابك البنكي التي قمت بتسجيله.

أسعار المنتجات التمولية في منصة سلفة