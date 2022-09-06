نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة 1444 والشروط المطلوبة للتقديم على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتم تقديم هذا النوع من المساعدة للمحتاجين ويتم تحديده والإعلان عنه من خلال القرارات أو البيانات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، ويتم صرف المساعدة المقطوعة حسب بعض الشروط الهامة التي تفرضها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة لأولئك الذين يريدون معرفة مواعيد صرف المساعدة المقطوعة الخاصة بهم، يتم تحديد هذه المواعيد وفقًا لرؤية المملكة، حيث لا تدفع شهرياً كحسابات المواطنين التي تدفع حسب قرارات المملكة وتدفع شهرياً في اليوم العاشر من كل شهر حسب التقويم الميلادي علما أنها تتراوح من 10،000 إلى 30،000 ريال سعودي حسب الدرجة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

هناك بعض الشروط الهامة من أجل الحصول على المساعدة المقطوعة ومنها الاتي:-

يجب أن يكون العمر 35 عامًا أو أكثر.

أيضًا، يجب أن يكون المتقدمون من مواطني المملكة العربية السعودية.

أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يحصل المتقدمون على راتب صغير لا يزيد عن مقبول والهدف هو الحصول على الدعم.

كما يشترط ألا يتجاوز راتب أي متقدم 3000 ريال سعودي.

يجب ألا تزيد رواتب المتزوجين عن 8680 ريال سعودي.

يجب ألا يكون لدى المتقدمين سجلات تجارية أو مصادر دخل سابقة.

الفئات المؤهلة للحصول على المساعدة المقطوعة

تصف الصفوف التالية الفئات المؤهلة للحصول على مساعدة المقطوعة وهي تتمثل في الاتي:-

الاسر التي تحصل على دخل منخفض.

يتم صرفها للأرامل والأيتام.

إنه متاح لأولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا الجديد وتم عزلهم مؤقتًا.

وهي متاحة لعائلات النزلاء لدعم حياتهم.

الاستعلام عن دعم المساعدة المقطوعة

يمكنك الاستعلام عن دعم المساعدة المقطوعة وفقًا للخطوات التالية: –