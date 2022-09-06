نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى اليوم الوطني السعودي 2022 للقطاع الخاص وللموظفين بالبنوك 1444.. وزارة الدفاع تستعد للأحتفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن أكثر ما يهم المواطنين في المملكة العربية السعودية بالنسبة إلى المناسبات والأعياد الرسمية هو معرفة إجازة اليوم الوطني 2022م – 1444هـ في كافة القطاعات وخاصة بين الطلاب، فاليوم الوطني السعودي هو أحد الأعياد الهامة والتي لها مكانة كبيرة جدًا في نفوس جميع المواطنين والحكام حيث أن الدولة توّحدت وأصبحت تحت ظل حاكم واسم واحد ويحتفل السعوديون بهذه المناسبة في شهر سبتمبر من كل عام ميلادي مع تقديم الكثير من الاحتفالات والفعاليات الخاصة.

ما هي إجازة اليوم الوطني 2022م – 1444هـ في القطاعين العام والخاص؟

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي في كل من القطاع الخاص والعام في المملكة، حيث أنه من المقرر أن يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي هو يوم إجازة اليوم الوطني ولكن يتم تقديم اليوم أو تأخيره إذا صادف أنه يوم عطلة رسمية وبالتالي فإن إجازة اليوم الوطني لهذا العام ستبدأ من يوم الأربعاء الموافق الواحد والعشرين من شهر سبتمبر وتستمر الإجازة حتى يوم الخميس ولكن يومي الجمعة والسبت هما يومي عطلة أساسية في السعودية وبالتالي تستغرق الإجازة أربعة أيام ويعود الطالب والموظفين إلى أعمالهم في يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2022م ولكن بالنسبة إلى قطاع البنوك فالإجازة تبدأ من يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر وتنتهي في يوم الأحد أي أنها ثلاثة أيام فقط.

وتستعد وزارة الدفاع للأحتفال بهذا اليوم العظيم اليوم الوطني 92.

ما هو اليوم الوطني السعودي؟

يعتبر اليوم الوطني السعودي هو واحد من الأيام العظيمة والتي لها مكانة كبيرة جدًا في حياة كل السعوديين بدءًا من الطفل الصغير حتى حاكم المملكة وهو الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حيث أنه في يوم الثالث والعشرين من سبتمبر عام 1932م أي الواحد والعشرين من شهر جمادي الأول عام 1351هـ تم إصدار مرسوم ملكي من قبّل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وينص هذا المرسوم على ضرورة توحيد السعودية من مملكتي الحجاز ونجد إلى مملكة واحدة يرأسها ملك واحد فقط تحت اسم “المملكة العربية السعودية”.