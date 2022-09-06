نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع 2022 رجال / نساء 3569 وظيفة هنا الشروط في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت الإدارة العامة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الدفاع عن موعد تقديم وظائف الخدمات الصحية 1444، وعن التخصصات المطلوبة وأماكن العمل المتوفر بها الوظائف، وقالت الإدارة أن الوظائف المتوفرة عددها 3569 وظيفة للجنسين رجال ونساء للعمل في جميع مناطق المملكة، وأعلنت الإدارة الشروط العامة التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل الإلكتروني على الوظائف، ومواعيد التسجيل وهو ما سنقدمه لقراء موقع ثقفني داخل المملكة، وكذالك رابط التقديم الإلكتروني وكافة التفاصيل فتابعونا.
تقديم وظائف الخدمات الصحية 1444
أعلنت وزارة الدفاع أن الوظائف الجديدة متوافرة في الأماكن التالية.
- مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بمدينة الرياض.
- مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة.
- مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية.
- مستشفى القوات المسلحة بشرورة.
- مستشفيات القوات المسلحة بمدينة الخرج.
- مجمع الملك فهد الطبي العسكري بالظهران.
- مستشفى القوات المسلحة بالجبيل.
- مستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة.
- مستشفى القوات المسلحة بالجنوب.
- مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب.
- مستشفى القوات المسلحة بالقصيم.
- مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية.
- مستشفى الملك فهد.
- الإخلاء الطبي الجوي.
- مستشفى القوات المسلحة بوادي الدواسر.
- مستشفى القوات المسلحة بمنطقة الطائف.
- مستشفى القوات المسلحة بجازان.
التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الدفاع
كما جاء في إعلان الوظائف فأن التخصصات المطلوبة كثيرة ومتنوعة وهي تخصص الطب جميع التخصصات الطبية/ جميع التخصصات في التمريض/ كافة التخصصات في الخدمات الطبية المساعدة/ في تخصص الصحة العامة/ إدارة المستشفيات/ التعليم الصحي/ طيارين/ تخصص صيانة الطائرات، وظائف إدارية مساندة/
موعد التسجيل في وظائف الخدمات الصحية
يبدأ التسجيل الإلكتروني بداية من يوم الأربعاء 1444/02/04، ويستمر التسجيل متاح حتى يوم الجمعة الموافق 1444/03/04 القادم.
رابط تقديم وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع
- الدخول على الموقع الإلكتروني للتسجيل talents.msd.med.sa.
- تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة للدخول اسم المستخدم وكلمة المرور.
- النقر على الوظائف المتاحة الآن وتحديد وظائف الخدمات الصحية بوزارة الدفاع.
- تحديد الوظيفة المناسبة لمؤهلك العلمي وخبراتك.
- ملء أستمارة التقديم وتحري الدقة في البيانات المسجلة.
- مراجعة البيانات ثم النقر على تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب والإحتفاظ برقم الطلب.
شروط التقديم
- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والمنشأة.
- يستثنى من شرط النشأة من نشأ مع والدية خارج المملكة أثناء خدمة الوطن.الحصول على المؤهل العلمي المناسب للوظيفة المتقدم إليها.
- في حالة أن الشهادة العلمية من الخارج يجب إحضار شهادة المعادلة من وزارة التعليم.
- إجتياز كافة المقابلات والاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.
- يشترط أن لا يكون المتقدم سبق له العمل في أي وظيفة تخضع للنظام العسكري وتم فصله منها.
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