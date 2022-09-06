- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف التأمينات الاجتماعية خطوات التقديم والشروط للجنسين رجال ونساء فى السعودية 1444هـ في المقال التالي
عمر شويل - جدة أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن خطوات وطريقة التقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية السعودية لعام 1444هـ – 2022م، حيث أعلنت المؤسسة عن وجود مناطق فارغة وبحاجة إلى موظفين سعوديين في بعض التخصصات ويشترط أن يكن المتقدم حديثي التخرج من الذكور أو الإناث، وهدف التعيين هو حصول الخريجين على فرصة عمل تمكنهم من بدء حياتهم والحصول على دخل شهري ثابت وهي فرصة عظيمة لكل الباحثين عن العمل داخل السعودية.
ما هي وظائف التأمينات الاجتماعية السعودية المقدمة لعام 1444هـ – 2022م؟
وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة وكان الوظائف هي (وظيفة التأمين – وظيفة العلوم الإكتوارية – وظيفة الإدارة الصناعية – وظيفة إدارة الجودة – وظيفة إدارة العمليات – وظيفة هندسة صناعية – وظيفة إدارة الأعمال – وظيفة إدارة نظم المعلومات وظيفة إدارة المخاطر – وظيفة تقنية المعلومات – وظيفة علوم الحاسب – وظيفة هندسة حاسب آلي – وظيفة نظم المعلومات – وظيفة هندسة برمجيات الحاسب).
الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية لعام 1444هـ
هناك عدة شروط حددتها المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية حتى يمكون المتقدم مستحق للوظيفة المتقدم عليها والشروط تتمثل في كل مما يلي:-
- أول شرط وأهم الشروط هو أن يكون المواطن المتقدم على الوظائف سواء كان أنثى أو ذكي سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.
- يشترط أن يكون المتقدم لديه مؤهل لا يقل عن البكالوريوس في أحد التخصصات أو الوظائف التي ذكرناها في الأعلى.
- معدل المتقدم الأكاديمي يجب ألا يقل عن 4 بالنسبة للجامعات التي معدلها هكذا أو عن الجامعات التي معدلها 5.
- التقديم متاح لكل من الذكور والإناث ويمكنكم التقديم على الوظيفة في الأيام المعلنة وفي ساعات العمل الرسمية.
- ومن الضروري أن يكون الطالب المتخّرج من الجامعة هو خريج عام 2022م – 1444هـ.
- في حالة أن الطالب حصل على شهادته من خارج المملكة العربية السعودية يجب أن يقوم بإحضار الشهادة التي تعادلها ويجب أن تكون موّثقة من قبّل وزارة التربية والتعليم السعودية.
- وكذلك يجب أن ينجح الطالب في كل المقابلات الشخصية والاختبارات التي يقوم بأدائها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف التأمينات الاجتماعية خطوات التقديم والشروط للجنسين رجال ونساء فى السعودية 1444هـ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.