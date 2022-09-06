نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف التأمينات الاجتماعية خطوات التقديم والشروط للجنسين رجال ونساء فى السعودية 1444هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن خطوات وطريقة التقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية السعودية لعام 1444هـ – 2022م، حيث أعلنت المؤسسة عن وجود مناطق فارغة وبحاجة إلى موظفين سعوديين في بعض التخصصات ويشترط أن يكن المتقدم حديثي التخرج من الذكور أو الإناث، وهدف التعيين هو حصول الخريجين على فرصة عمل تمكنهم من بدء حياتهم والحصول على دخل شهري ثابت وهي فرصة عظيمة لكل الباحثين عن العمل داخل السعودية.

ما هي وظائف التأمينات الاجتماعية السعودية المقدمة لعام 1444هـ – 2022م؟

وحددت المؤسسة العامة للتأمينات الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة وكان الوظائف هي (وظيفة التأمين – وظيفة العلوم الإكتوارية – وظيفة الإدارة الصناعية – وظيفة إدارة الجودة – وظيفة إدارة العمليات – وظيفة هندسة صناعية – وظيفة إدارة الأعمال – وظيفة إدارة نظم المعلومات وظيفة إدارة المخاطر – وظيفة تقنية المعلومات – وظيفة علوم الحاسب – وظيفة هندسة حاسب آلي – وظيفة نظم المعلومات – وظيفة هندسة برمجيات الحاسب).

الشروط المطلوبة للتقديم على وظائف التأمينات الاجتماعية لعام 1444هـ

هناك عدة شروط حددتها المؤسسة العامة للتأمينات في المملكة العربية السعودية حتى يمكون المتقدم مستحق للوظيفة المتقدم عليها والشروط تتمثل في كل مما يلي:-