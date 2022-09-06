نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “شغال” Hrsd.gov.sa رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 وشروط إستحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينشر حساب العناية بالعملاء الرسمي التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، ويواصل الرد على كافة استفسارات المستفيدين من الضمان الاجتماعي المطور، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وينشر مواعيد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وشروط الاستحقاق وآلية التسجيل، وبدوره يجيب عن كافة الاسئلة والاستفسارات بشكل تفصيلي.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قام حساب العناية بالعملاء عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنشر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، موضحاً من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق من الأفراد والأسر، وأوضح أن الوزارة تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي، وسيتم إرسال رسائل نصية بنتائج الاستحقاق خلال الفترة القادمة، كما نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، مواعيد موحدة لصرف رواتب ومستحقات الضمان الاجتماعي المطور، على أن يكون بتاريخ 1 من كل شهر ميلادي.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

عبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، تم عرض لائحة لشروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور للأفراد والأسر وهي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.

يستثني شرط الجنسية من “المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة الغير سعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقة تنقل”.

أن يكون دخل المستفيد للفرد المستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدني للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة.

الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ألا يكون مقيماً في أحد الدور أو المراكز الايوائية التي تراعها الدولة، وألا يمتلك أصول ذات قيمة عالية.

تمديد فترة رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

أشارت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق، إلى أنه تم تمديد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، للمستفيدين المسجلين في النظام الاجتماعي السابق حتى تاريخ 5 / 4 / 1444 هـ، وذلك لمن ينطوي عليهم شروط الاستحقاق من الأفراد والأسر.

مؤخرا أوضح الضمان الاجتماعي المطور أن الوزارة تعمل على إعلان النتائج بشكل تدريجي، وسيتم إرسال رسائل نصية بنتائج الاستحقاق خلال الفترة القادمة، كما نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، مواعيد موحدة لصرف رواتب ومستحقات الضمان الاجتماعي المطور، تابعونا نوافيكم بكل جديد عن هذا الموضوع.