اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444.. أمشي معانا خطوة بخطوة في نظام الرخص

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خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب نظام الرخص الإلكترونية بالسعودية، وبدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب في إصدار الرخص المهنية لكل المعلمين والمعلمات ممن يجتازون اختبارات قياس نور ونظام فارس وقناة التكامل الحكومية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي.

وتعد الرخصة المهنية من الوثائق التي يتم إصدارها من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب طبقاً لكل المعايير المحددة، وتكون بالخطوات الآتية: