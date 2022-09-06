انت الان تتابع خبر اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444.. أمشي معانا خطوة بخطوة في نظام الرخص والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع عن خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب نظام الرخص الإلكترونية بالسعودية، وبدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب في إصدار الرخص المهنية لكل المعلمين والمعلمات ممن يجتازون اختبارات قياس نور ونظام فارس وقناة التكامل الحكومية وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي.
خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444
وتعد الرخصة المهنية من الوثائق التي يتم إصدارها من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب طبقاً لكل المعايير المحددة، وتكون بالخطوات الآتية:
- الدخول على “نظام الرخص” من خلال هذا الرابط.
- الضغط على الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.
- العمل على تعبئة بيانات المستخدم في نظام أبشر باسم المستخدم وكلمة المرور.
- وضع كلمة المرور المؤقتة التي يتم ارسالها على الهاتف المحمول المسجل ثم متابعة.
- والتأكد من أن كل البيانات المسجلة وإكمال البيانات الناقصة وبعدها إرسال.
- والضغط على تبويب الاختبارات والنقر على سجل الآن.
- وتجديد المعلومات الشخصية الكاملة ووضع كل البيانات الناقصة.