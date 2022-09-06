مدرستي.. منصة مدرستي وطريقة التسجيل 1444 من هنا

رياض - احمد صلاح - نقدم لكم طريقة التسجيل في منصة مدرستى لعام 1444، بعد إطلاق الحكومة السعودية تحت رعاية وزارة التعليم، منصة مدرستي الألكترونية، لتسهيل العملية التعليمية داخل المملكة العربية السعودية.

منصة مدرستي تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب ومنها المساعدة على حل الواجبات المدرسية، وحضور الدروس وغيرها من الخدمات.

طريقة التسجيل في منصة مدرسية 1444

1- الدخول على موقع المنصة عبر الرابط التالي ( من هنا).

2- اضغط على مستخدم جديد وقوم بإدخال بياناتك الخاصة من رقم الهوية ، رقم الإقامة ورقم الهاتف الجوال.

3- اكتب رمز التحقق في موضعه.

4- اضغط على التالي وادخل كافة بيانات الطالب من رقم الهوية ، رقم الإقامة، تاريخ الميلاد.

5- اضغط على تأكيد الحساب.

6- بذلك ستتمكن من الدخول لمنصة مدرستي والاستفادة من الخدمات التعليمية الموجودة بها.