نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 92 National day في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت التساؤلات حول موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 92 لعام 1444، حيث يعد اليوم الوطني السعودي من أبرز المناسبات بالمملكة، فيتم الاحتفال بالعيد الوطني كل عام في يوم 23 من شهر سبتمبر، وينتظر المواطنين العيد الوطني للاحتفال بذكري التأسيس للمملكة، وتغيير اسمها من مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السُّعُودية، كما انه تضج المملكة باحتفالاتها وتكتسي شوارعها بالأعلام الخضراء، وتنطلق الألعاب النارية، وتقوم الشركات والمولات والمحلات الكبرى بإطلاق أكبر تخفيضاتها احتفالا بذلك اليوم، لذلك ينتظر العديد هذا اليوم للاحتفال به والاستفادة من عروضه لذلك نقدم لكم في هذا المقال بعض عروض اليوم الوطني السعودي وموعد الإجازة الرسمي.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 2022

حددت وزارة الموارد البشرية السُّعُودية 4 أيام إجازة احتفالا باليوم الوطني السعودي 92، التي تكون بداية من يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022م، حتى يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، حيث يوم 23 يوافق يوم الجمعة وهو يوم إجازة رسمية لذلك تم تعويضه يوم الأربعاء لذلك تكون أيام العطلة 24 و25 يوم الأربعاء والخميس وتمتد إلى الأحد نظراً لأن يومي الجمعة والسبت عطلة نهاية الأٍسبوع، وأكدت أن تلك الإجازة مدفوعة الأجر لكافة القطاعات العاملة بالمملكة بمختلف أنواعها، ونظرًا لموافقة يوم 23 سبتمبر يوم جمعة قررت المملكة منح الإجازة يومي الأربعاء والخميس، وتمتد إلى يوم الأحد على أن يكون يوم الأحد يوم بداية الدوام.

هُوِيَّة اليوم الوطني السعودي 92

اطلق تركي آل شيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بالمملكة هُوِيَّة اليوم الوطني السعودي 92 تحت شعار ” لنا دار” قبل أيام، وذلك لكي تتناسب مع رؤية مشروعات المملكة 2030، واتخذت الهُوِيَّة الشعار الفني من احتضان المملكة لكل من هو على أرضها وتسخير إمكانياتها لهم، كما أنها صممت الشعار على خريطة البلاد، بخط الثلث المرسوم علي العلم السعودي.

فعاليات اليوم الوطني

تعمل وزارة الترفيه بالمملكة على توفير العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للاحتفال بالعيد الوطني، التي من أهمها:

رفع أعلام ورايات المملكة السُّعُودية في كافة المدن والشوارع.

تزيين الأبراج والمباني بالأعلام السُّعُودية.

تنظيم العروض والاحتفالات والإشراف عليها من قبل هيئة الترفيه.

إقامة الندوات وورش العمل الثقافية.

إطلاق الألعاب النارية في سماء المملكة.

إقامة العروض العسكرية والعروض الجوية.

مشاركة المتاجر والمحلات التجارية بالاحتفال عن طريق إقامة عروض وتخفيضات على منتجاتها.

عروض اليوم الوطني السعودي

تقدم الشركات بمناسبة اليوم الوطني السعودي العديد من العروض لمشاركة الاحتفال مع المواطنين كما يلي يوفر منتجع شاطئ الدانة:

العديد من أرقى وأفخم العروض في منطقة الدانة بالمملكة، بأساسيات الهدوء والاسترخاء.

كما يقدم جرير العديد من العروض والتخفيضات على جميع الأجهزة الإلكترونية منها: