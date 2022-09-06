نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر sulfah سلفة رابط التقديم للحصول على أسرع تمويل شخصي 5000 ريال بدون تحويل الراتب وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم طريقة التقديم على الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة في المملكة العربية السعودية، حيث أن منصة “سلفة” السعودية هي منصة تعمل على توفير الحصول على قرض شخصي سريع يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وبدون فوائد ضد الشرع، وحددت المنصة بعض الشروط الواجب توافرها حتى يتم الحصول على قرض سلفة السريع، وفي مقالنا اليوم سنقوم بتوضيح طريقة الحصول على القرض بخطوات بسيطة.

طريقة الحصول على تمويل شخصي سريع من سلفة

قم بالدخول على منصة سلفة الإلكترونية من خلال رابط الموقع أو من خلال تحميل التطبيق على هاتفك المحمول.

الإلكترونية من خلال رابط الموقع أو من خلال تحميل التطبيق على هاتفك المحمول. بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تسجيل دخول” ومنها انقر على “إنشاء حساب جديد”

اكتب كل البيانات المطلوبة منك عند تسجيل الدخول والتي تتمثل في اسمك وكلمة المرور وعنوان البريد الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول وكذلك رقم الهوية الوطنية الشخصية.

اقرأ كافة شروط وأحكام المنصة وقم بالموافقة عليه ثم استكمل كتابة باقي المعلومات المطلوبة منك.

حدد المبلغ الذي تريد الحصول عليه بقيمة القرض ثم قم بتحديد طريقة دفعك وسدادك للأقساط المستحقة.

افرع كل البيانات والأوراق التي يتم طلبها منك على المنصة وبعد ذلك قم باستكمال كتابة البيانات المطلوبة منك.

يتم وضع المبلغ في الحساب في يوم واحد فقط من تقديم الطلب على المنصة حتى يتم التأكد من صحة البيانات واستيفاء كل الشروط.

شروط الحصول على قرض سلفة السريع

كي يكون المواطن مستحقًا للحصول على القرض يجب أن تتوافر به بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي:-