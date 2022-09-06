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عمر شويل - جدة خدمة التقارير الطبية التي يسعى عليها الراغبين في الحصول على الإجازات المرضية أو التقديم في الضمان الاجتماعي، من خدمات التأهيل الشامل، للحصول عليها عبر وزارة الصحة السعودية، وقد قامت وزارة الصحة بتوفير خدمة منصة صحة الإلكترونية للانتهاء وتوفير جميع الخدمات الصحية لكل من المواطن والمقيم والوافد وغيرها، كما توفر خدمة التقارير الطبية وخطوات الحصول عليها إلكترونيا وكيفية أرفاق المرفقات.

منصة الصحة بالمملكة العربية السعودية

تقوم الوزارة بالعمل الجليل في المملكة منذ أنشاءها، وتقوم بالعمل الشاق في خلال السنوات القليلة الماضية في ظل انتشار فيروس كوفيد 19 وسلالاته الجديدة، وحرصت الوزارة على توفير اللقاحات اللازمة والكشف الطبي على جميع المقيمين والوافدين، وقامت بالتنسيق مع وزارات وهيئات المملكة للسماح بالسفر أو حظر السفر والإقامات وأماكن العزل وما إلى ذلك.

خدمة التقارير الطبية بالمملكة www.SEHA.sa كيف اطلع تقرير طبي من صحتي

وتقوم الوزارة بالتنسيق مع كافة الوزارات وكذلك توفير الخدمات الإلكترونية للتعامل معها بالتسجيل والاستعلام وكذلك حجز المواعيد، وجاء الحجز الإلكتروني عبر منصة صحتي من أفضل ما تم إطلاقه من توفير الجهد والوقت وتوفير التعامل المباشر مع الموظفين، كما تم تيسير الحصول على مواعيد اللقاحات وكذلك سهولة في الحصول على التقارير الطبية.

من هم المستفيدين من منصة صحة للإجازات

شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية وغيرهم.

الراغبين في الحصول على رواتب الضمان الاجتماعي من فئة التأهيل الشامل.

شاغلي وظائف القطاع العام والخاص الراغبين في الحصول على إجازة مرضية.

الفئات المقبلة على الزواج.

الحصول على تقارير لقاحات كوفيد للتقديم بالعمل في المؤسسات أيضا القيام بدخول الحرمين وكذلك الملاعب وغيرها.

ما هي الفترة المحددة للإجازة المرضية

يحق للعاملين في القطع العام والخاص الحصول على إجازات مرضية بعدد 120 يوم في العام.

يتم الحصول على الأجر كاملا خلال ال 30 يوم الأولى له دون خصم.

يقوم بالحصول على 75% من الراتب إذا زادت العطلة عن شهر.

إذا زادت الفترة عن ذلك لا يحق له الحصول على الراتب.

ويكون ذلك وفق لائحة العمل التي تنص على التالي:

“ينص القانون أنه لا يحق لجهة العمل انتهاء فترة الخدمة الخاصة بالموظف اثناء فترة الاجازة المرضية.

يحق للعامل الحصول ان يصل الإجازة المرضية مع الإجازة السنوية.

في حالة حصول عجز مؤقت للموظف خلال العمل يحق له الحصول على راتب شهرين.

لا يكون من حق العامل تعويض أيام الإجازات الأسبوعية التي مرت خلال مدة الاجازات المرضية”.

كيف أطلع تقرير طبي عبر صحتي