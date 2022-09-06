نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط فعال” تسجيل محتاج منصة احسان الخيرية ehsan.sa وكيفية التواصل مع المنصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ارقام منصة احسان الخيرية ehsan.sa هو الرقم الذي قامت بتوفيرة المنصة لتلقي التبرعات من أبناء المملكة العربية السعودية للمشاريع الخيرية المنفذة على المنصة، بما أن منصة احسان من المنصات الهامة للمملكة العربية السعودية، فإن المملكة العربية السعودية تعتزم تقديم العديد من الخدمات الفريدة لجميع المستفيدين منها، بعد ذلك، سنتعلم المزيد عن المنصة وطرق التبرع وأرقام الهواتف المخصصة للاتصال وقنوات الاتصال الأخرى.

منصة احسان الخيرية ehsan.sa

منصة احسان الخيرية تعمل على توفير رقماً فريداً للمنصة من أجل المشاركة في الجمعيات الخيرية الوطنية، لذلك، يتم تعظيم تأثير القطاع الخيري في المملكة العربية السعودية، مما يمكنه من تمكين جميع مواطني المملكة العربية السعودية تقنيًا 5005، يمكنك تمريره من أي هاتف محمول في المملكة العربية السعودية، ثم إرسال رسالة نصية إلى هذا الرقم للتبرع، سيتم التبرع بحوالي ما يقرب من 40 هللة بشكل يومي، يمكنك التبرع بالعناصر التالية في نفس الوقت:-

للتبرع بمبلغ 10 ريالات دفعة واحدة أرسل 10 ريال إلى الرقم الخاص بالتبرع.

كذلك للتبرع ب 20 ريالاً دفعة واحدة أرسل 20 ريالاً إلى الرقم الخاص بالتبرع.

من أجل التبرع ب 30 ريال في المرة الواحدة يرجى ارسال رقم 30 الرقم الخاص بالتبرع.

طرق التواصل مع منصة إحسان

يمكنك المتابعة والاستفسارات عبر حساب منصة احسان الخيرية علي تويتر.

رقم التبرع عبر الرسائل النصية هو 5005.

طريقة تسجيل منصة إحسان وفرجت

يمكنك البحث عن منصة احسان عبر الانترنت وقم بالدخول، سوف تجد ايقونة انشاء حساب جديد قم بالضغط عليها، واكتب اسمك والبريد الالكتروني والبيانات التي امامك بشكل صحيح، بعدها سوف تقوم بكتابة رقمك الجوال وسوف يصل عليه رمز التحقق قم بوضعه في المنصة لكمالة التسجيل، ثم الضغط علي انشاء حساب جديد وهذا قد تم التسجيل في المنصة بكل سهولة.

شروط التسجيل بالمنصة الخيرية إحسان

للاستفادة من التقنيات الخيرية بالمنصة الخيرية 1443، يجب توافر بعض الشروط الضرورية لتحقيق القبول، ومن أبرزها:

أن يكون المتقدم من داخل المملكة العربية السعودية .

يلزم أن يكون حساب صاحب المتقدم داخل السعودية العربية.

يُشترط أن يتواصل المستفيد مع الموقع الرئيسي الخيري.

يُشترط توافر بريد إلكتروني متصل يتم من خلاله التسجيل فى المنصة الخيرية إلكترونيًا.

مزايا المنصة الخيرية “إحسان”