نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج القبول… رابط النتائج المبدئية وشروط القبول بكلية الملك خالد 1444 العسكرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة زاد مؤخرًا البحث حول نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية 1444، وقد قامت الكلية بالإعلان عن أسماء الطلاب المقبولين بها عبر لجنة التسجيل والقبول بوزارة الحرس الوطني، ولأن هناك بعض الضوابط والشروط التي لا يعرفها الكثيرين، فـ عبر المقال التالي سوف نوضح لكم تلك الشروط وكذلك الرابط الخاص بمعرفة النتائج الخاصة بالقبول بالكلية لعام 1444، ولمعرفة المزيد تابعوا المقال اللاحق.

الشروط الواجبة للقبول بكلية الملك خالد العسكرية 1444

وضعت كلية الملك خالد العسكرية بعض الشروط اللازم توافرها في كل من يرغب بالتقدم لدخولها، ولـ التبسيط على كل من يبحث على نص تلك الشروط فقد قمنا بجمعها لكم عبر نقاطٍ ملخصة سهلة الفهم، حيث تأتي الشروط كالآتي:

فـ ينبغي على المتقدم أن يكون من أصل سعودي.

علاوةً على أن يكون من المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية،

ويستثنى من هذا الشرط من عاش خارج المملكة السعودية مع والده خلال خدمته الرسمية.

كما يجب أن يكون المجموع في الثانوية العامة كـ حد أدنى للقبول بالكلية 80%.

مع توافر شرط السن القانوني للالتحاق بالكلية العسكرية، حيث يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، وألا يزيد عن 22 سنة.

مع توافر شرط السن القانوني للالتحاق بالكلية العسكرية، حيث يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا، وألا يزيد عن 22 سنة. هذا ويتوجب على المتقدم أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يمتلك أي سجلات جنائية مخلة مسبقًا.

أيضًا على المتقدم أن يجتاز أولًا الاختبارات الطبية والبدنية، وكذلك الاختبار العام لـ القدرات.

رابط معرفة نتائج القبول المبدئي بالكلية 1444

قد أوضحت الكلية العسكرية عبر لجنة القبول والتسجيل عن الرابط الرسمي لمعرفة نتائج القبول المبدئي في كلية الملك خالد 1444، وفيما يلي سنترك لكم رابط الاستعلام عن النتائج مع كيفية الاستعلام عنها بالخطوات.