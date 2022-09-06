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عمر شويل - جدة استعلام زيارة عائلية للمقيمين في المملكة العربية السعودية للعاملين في المملكة والمقيمين بشكل مؤقت أو بشكل دائم، حيث يتطلع جميع المغتربين والعاملين في المملكة للتعرف على المواعيد التي يتم فيها إتاحة وفتح باب قبول طلبات الزيارات لأحد أفراد الأسرة، لفرد أو أكثر، وشروط القبول وأيضا المصروفات التي يتم سدادها للقبول والحصول على تأشيرة الزيارة التي تقرها وزارة الخارجية السعودية، كما يتطلع المقيمين التعرف على الشروط التي يجب اتباعها للقبول وكذلك أسباب رفض الطلبات.

بوابة وزارة الخارجية السعودية

هي البوابة التي يتم من خلالها الحصول على تأشيرات العمل والإقامة بالمملكة العربية السعودية، ويتم من خلال البوابة أيضا تجديد البيانات والتأشيرات ومراجعة كافة شروط الإقامة والسفر واستجلاب العمالة إلى المملكة طوال السنوات الماضية، وتقوم بتحديد مواعيد المقابلة ويتم تحديد الرسوم الخاصة بجمع خدماتها، وتقوم عبر منصتها الإلكترونية باستقبال الطلبات والاستعلام عن الطلبات بالطريقة السهلة.

[استعلام زيارة عائلية للمقيمين] كيف اعرف اذا تمت الموافقة على طلب الزيارة (My.Gov.sa -Visa.Mofa)

وتستبل المملكة العربية السعودية العديد من الطاقة العاملة العربية والعالمية في العديد من المجالات، وتقوم بتحديد القوانين الخاصة بها بالعمل والإقامة، ويتم وضع عدد من شروط الدخول من المملكة والتي يكون منها الحصول على لقاحات كرونا وعدم المخالفات القانونية وحسن السير والسلوك، وأيضا الكفاءات العملية ليتم السماح لهم بتقلد المناصب المناسبة لهم بالمملكة.

كم يستغرق الموافقة على الزيارة العائلية

القسم الأول زيارة أحد الأقارب للمقيمين من الدرجة الأولى: يستغرق التقديم والموافقة على طلب الموافقة على التأشيرة الخاصة بالزيارة شهرا قابلة للتجديد، باستثناء التقدم لزيارة في موسم الحج.

القسم الثاني زيارة أفراد الاسرة: وتشمل من فرد وحتى أربعة أفراد ويتم الموافق عليها خلال شهر في أوقات العام المختلفة، حسب ما تقوم وزارة الخارجية السعودية بالسماح، وتكون فترة الزيارة من 3 أيام وقابلة للتجديد.

كيف أعرف أنه تم الموافقة على تأشيرة الزيارة العائلية (استعلام زيارة عائلية للمقيمين)

يتم الدخول على رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية يقوم صاحب الطلب بالدخول بالاستعلام عن حالة الطلب. يتم تحديد نوع الطلب. يقوم بإدخال رمز الطلب ورمز الصورة. يتم اختيار ايقونة “استعلم”. أو يتم الدخول على رابط الاستعلام عن طلب زيارة عائلية المنصة الوطنية يتم تغيير اللغة إلى اللغة العربية. يقوم صاحب الطلب باختيار الدخول على وزارة الخارجية بالحساب الشخصي له ويتم الاستعلام.

كم يستغرق طلب زيارة شخصية

يتم اتباع كافة الإجراءات القانونية للتقديم على أن يستغرق الطلب ثلاثة أيام عمل وقد يستغرق الطلب أكثر من 3 أيام في حال تخلل الفترة أيام عطلات رسمية حكومية.