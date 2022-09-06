نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تفقد” مواعيد اختبارات الرخصة المهنية 2022 رابط شروط التسجيل في الاختبارات tpl.etec.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرون حاليا عن مواعيد اختبارات الرخصة المهنية 2022، حيث تقدم هيئة تقويم التعليم والتدريب فرصة للتدريب واستخراج رخصة قيادة، وذلك من خلال موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، وقد تم الاعلان عن مواعيد التسجيل في الرخصة المهنية للرجال والنساء بالمملكة، وقد بدأ التسجيل للرجال منذ تاريخ 29 من شهر أغسطس الماضي، ويستمر باب التسجيل في القبول في اختبار الرخصة المهنية حتى تاريخ 8 من أكتوبر المقبل ثم يتم غلق باب التقديم تماماً.

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية 2022

تعمل المملكة السعودية على الاهتمام بالعملية التعليمية لبناء الأجيال والنهوض بالمجتمع وتطويره، ولذلك لكي يؤدي المعلم رسالته يجب أن يكون مالكاً للمهارات والخبرات والقدرات التي تسهم في نجاحه، لذلك يتم اختيار المعلمين وفق معايير مهنية تضمن الجودة والكفاءة لرفع كفاءة التعليم، وقد تم إنشاء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من أجل اختيار ذوي الكفاءة القادرين على أداء رسالة التدريس بأكمل وجه، وتتم الاختبارات وفق ضوابط تم اعتمادها من المجلس، وتُطبق هذه الضوابط على المعلمين والراغبين في ممارسة مهنة التدريس بالقطاعين العام والخاص بالمملكة، ويعد اجتياز اختبار الرخصة المهنية أحد متطلبات الحصول الرخصة، علماً بأن الاختبار يتكون من قسمين وهما (الاختبار التربوي العام – الاختبار التخصصي)، ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة من جانب الهيئة ثمانية وثلاثون تخصصاً.

تعرف على مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444

كما حددت الهيئة مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للنساء 1444، وقد أكدت الهيئة بأن التسجيل يكون بداية من اليوم الاثنين الموافق 9-2-1444 والموافق 5 سبتمبر 2022، ويظل التقديم متاحا للمعلمات حتى يوم 26 نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ 2 جمادى الأولى 1444هـ، وقد تم تحديد يوم 11 نوفمبر حتى 14 نوفمبر ليكون تاريخ القيام بالاختبار، بينما بدأ الاختبار التخصصي اليوم الاثنين 5 سبتمبر 2022 وينتهي في 26 نوفمبر 2022، وتعد الرخصة وثيقة رسمية من الهيئة تمنح لحاملها لمزاولة مهنة التعليم بمستوى ومدة محددة.

شروط إصدار الرخصة المهنية للمعلمين 2022

وقد وضعت الهيئة شروطا ليتمكن العاملين في القطاع التعليمي من إصدار الرخصة المهنية للمعلمين، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

حصول المتقدم على المؤهل الدراسي المناسب. استكمال سنوات الخبرة اللازمة. تسديد الرسوم المطلوبة. تقديم طلب إلكترونياً. وأن يجتاز جميع اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين. وأن يتخطى الاختبارات بدرجة النجاح المطلوبة. يمكن التقديم لتجديد الرخصة المهنية للمعلمين في أثناء العام الأخير لانتهاء الرخصة.

ويتم التسجيل في اختبار الرخصة عبر رابط تقديم اختبار الرخصة المهنية، ويمكن التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية من خلال رابط نظام الرخص المهنية للتسجيل وإصدار الرخصة.

مؤخرا تم إنشاء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات من أجل اختيار ذوي الكفاءة القادرين على أداء رسالة التدريس بأكمل وجه، وتتم الاختبارات وفق ضوابط تم اعتمادها من المجلس، وتُطبق هذه الضوابط على المعلمين والراغبين في ممارسة مهنة التدريس بالقطاعين العام والخاص بالمملكة، وقد قدمنا لكم في الفقرات السابقة رابط وشروط اصدار الرخصة المهنية 2022 من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب.