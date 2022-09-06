نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “متاح” رابط الضمان الاجتماعي المطور 1444|| التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضع الضمان الاجتماعي المطور لكافة الأسر والأفراد ذات الدخل الشهري المحدود لتحسين مستوى المعيشة لهم، بالإضافة إلى تمكين المستفيد الاستقلال المادي و تحوله من شخص محتاج إلى شخص قادر على العمل والإنتاج بعد أن يتم تدريبه بشكل كافي، ويتوفر التسجيل في الضمان الاجتماعي النظام الجديد من الأفراد المستقلة والعائلات التي تنطبق عليها شروط استحقاق الضمان الإجتماعي دون الإطلاع على السن أو الجنس أو الحالة الاجتماعية.

رابط الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي من خلاله يعمل على إنجاز العديد من الاستقرار الأسري للفئات المجتمعية الاكثر احتياج، لتلبية جميع احتياجاتها الأساسية وتوفير حياه جيدة لهم خلال منتصف شهر نوفمبر من العام السابق، وأعلنت انة يستهدف العائلات والأفراد الأشد حاجة بالمجتمع دون معرفة مستوى حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية لتوفير الدعم المالي الملائم لهم لتوفير حياة كريمة وتحسين الحالة المعيشية أيضاً

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

توفر منصة الدعم إمكانية التقديم على برنامج الضمان المطور عن طريق زيارة موقع الضمان الاجتماعي المطور ثم بعد ذلك نقوم بإنشاء مستخدم جديد وبعد الإنتهاء من كتابة كافة المعلومات الشخصية سوف تحصل على رسالة بإتمام عملية التسجيل بنجاح.

بعد ذلك يقوم المتقدم باملاء البيانات بشكل كامل حتى تصل نسبة الاكتمال إلى 100% .

وتوفر للمتقدم فرصة تسجيل البيانات في أي وقت فلا يشترط إملاء جميع البيانات المطلوبة في نفس الوقت.

يتم الإنتظار حتى يحصل المتقدم على نتيجة القبول أو الربط.

بعد الانتهاء من التقديم على البرنامج يحصل المتقدم على رسالة نصية عبر الهواتف المسجلة في النظام الالكتروني تتضمن نتيجة الأهلية والاستحقاق.

كما يمكنك الإستعلام عن حالة الضمان الإجتماعي من خلال كلمه المرور بالسجل المدني.

عن طريق الضغط على الطلبات ومتابعة حالة الطلب.

فاذا ظهرت لك الحالة تحت الدقيق، فهذا يعني أنه حالياً قيد الدراسة من الجهة المختصة من البيانات المكتوبة وإجراء زياره للمنزل .

من الضروري توافر حساب بنكي للمتقدم ويشترط أن يكون مطابقا لاسمه.

الان يمكن لجميع المواطنين التقديم علي برنامج الضمان الاجتماعي المطور 2022 من خلال موقع وزارة المرارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك حيث اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اتاحة خدمة تسجيل حساب جديد للضمان الاجتماعي المطور، وذلك يتم عن طريق الدخول الي الموقع الرسمي والقيام بملئ البيانات وبعدها التمكن من انشاء حساب جديد للضمان الاجتماعي المطور.

في الاونة الاخير قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاعلان عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور الذي من خلاله يعمل على إنجاز العديد من الاستقرار الأسري للفئات المجتمعية الاكثر احتياج، لتلبية جميع احتياجاتها الأساسية وتوفير حياه جيدة لهم خلال منتصف شهر نوفمبر من العام السابق، وأعلنت انة يستهدف العائلات والأفراد الأشد حاجة بالمجتمع دون معرفة مستوى حالتهم الاجتماعية أو الوظيفية لتوفير الدعم المالي الملائم لهم لتوفير حياة كريمة وتحسين الحالة المعيشية.