نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر etec.gov.sa رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية 2022 ومواعيد الإختبارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث الآن حول رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية، وذلك لأنه يعد أحد من الأدوات التي تساعدك في أن تقوم برفع جودة عمل جميع المعلمين وأيضًا المعلمات وتساعدك في تحسين المهارات والقدرات لديهم، بحيث يتم ذلك عن طريق اختبار التأكد من امتلاك الكفاءة الواجبة لكي يتم ممارسة مهنة التعليم في المملكة السعودية، ويعد اختبار الرخصة المهنية مطلب هام لكي يتم حصول الشخص على تلك الرخصة المهنية للمعلم.

بداية التسجيل في اختبار الرخصه المهنيه

تم الإعلان بشكل رسمي من ناحية حساب العناية الخاص بالمستفيدين الذي يكون تابع إلى هيئة التقويم للتعليم والتدريب من خلال موقع التغريد وهو التويتر عن المواعيد الرسمية للتسجيل في اختبار الرخصة المهنية لكل من المعلمات والمعلمين العام والتخصصي، من يرغب أن يعرف موعد بداية تسجيل الرخصه المهنيه في العام الهجري 1444 يتابع الخطوات التالية:

المعلمين سيبدأ التسجيل في الرخصه المهنيه التربوية العام والتخصصي وذلك من التاريخ الميلادي بيوم 29 من أغسطس الماضى إلى عام 2022 والموافق بالتاريخ الهجري يوم 2 من صفر 1444، من المقرر بأن سوف تستمر عملية التسجيل في الرخصه المهنيه حتى بتاريخ الميلادي يوم 8 من أكتوبر القادم لعام 2022 والموافق بالتاريخ الهجري يوم 12 من ربيع الأول 1444 هجريًا.

المعلمات يبدأن في عملية التسجيل في الرخص المهنيه التربوية للعام والتخصصي وذلك اعتبار بالتاريخ الميلادي من يوم 5 من سبتمبر الجاري للعام 2022 الموافق بالتاريخ الهجري يوم 9 من صفر الجاري 1444، وسيستمر إلى تاريخ بيوم 26 من نوفمبر لهذا العام 2022 ميلادي والموافق بالتاريخ الهجري يوم 2 من جمادي الأول 1444.

رابط تسجيل اختبار الرخصة المهنية

بحيث قد قامت هيئة التقويم للتعليم والتدريب وذلك بتوضيح الرابط الرسمي بتقديم اختبار الرخصه المهنيه، وهذا لأنه عندما يتم الإعلان عن توفير وظائف تعليمية وذلك من جانب وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ويعتبر هناك يوجد اشتراط رسمي ليتم الحصول على تلك الرخصه المهنيه، ومن الممكن أن يتم عملية التسجيل في تلك اختبار الرخصه المهنيه وذلك عن طريق الرابط الرسمي في نظام الرخصه المهنيه ليتم التسجيل وإصدار تلك الرخصه المهنيه.

قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بالاعلان عن فتح باب التسجيل في الرخص المهنية 2022 للمعلمين من خلال موقعها الرسمي، ويمكن الان الدخول الي الموقع والقيام باختيار الخدمة التي ترغبون بالتسجيل فيها، ومن ثم ادخال البيانات المطلوبة والضغط لي زر “تسجيل”، وقدمنا لكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني في الفقرات السابقة رابط وخطوات تسجيل الرخصة المهنية الكترونيا.