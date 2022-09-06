خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444 نظام الرخص tpl.etec.gov.sa

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عمر شويل - جدة نوضح طريقة أو خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444 عبر موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب نظام الرخص الإلكترونية tpl.etec.gov.sa الرسمي، حيث بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب في إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات ممن اجتازوا اختبارات قياس كفايات القسم العام والتخصصي بشكل فوري عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني عن طريق الربط المتكامل مع الجهات ذات العلاقة مثل (نظام نور – نظام فارس – قناة التكامل الحكومية – هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي)، ومن خلال المقال نوفر رابط دخول نظام الرخص بوابة هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي، ورابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية.

خطوات التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1444

الرخصة المهنية هي وثيقة يتم إصدارها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق معايير محددة، ويكون الحاصل على هذه الرخصة مؤهلاً للعمل في مهنة التعليم وفق مستويات محددة، وتعتبر الرخصة المهنية للمعلمين إحدى المتطلبات للحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم، ويتم التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين من خلال اتباع عدداً من الخطوات اليسيرة التي يمكن التعرف عليها من خلال التالي:

الدخول إلى “نظام الرخص” باتباع الرابط الرسمي التالي ( tpl.etec.gov.sa ).

). النقر على “الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد”.

تعبئة بيانات المستخدم في نظام ابشر (اسم المستخدم – كلمة المرور).

تعبئة كلمة المرور المؤقتة المرسلة على الهاتف الجوال المسجل ثم “متابعة”.

التأكد من البيانات المسجلة وإكمال البيانات الناقصة ثم “إرسال”.

النقر على تبويب الاختبارات، ومن ثم الضغط على “سجل الآن” بجانب الاختبار التربوي العام أو التخصصي وفق ما هو متاح.

تحديث معلوماتك الشخصية كاملة، وإكمال البيانات الناقصة.

الموافقة على التعليمات “الإقرار”، ثم الضغط على “التالي”.

تعبئة بيانات نوع الدراسة أو المؤهل، ثم التالي.

تحديد مدينة دخول الاختبار أو المدينة، ثم التالي.

سيظهر أمامك مقر عقد الاختبار في المنطقة، قم باختيار أقرب مقر إليك أو المقر المناسب لك.

تحديد وقت الاختبار “مسائي أو صباحي”، ثم النقر على التالي.

سيتم فتح صفحة بيانات الاختبار، قم بمراجعتها للتأكد من البيانات.

التأشير في مربع الموافقة على التسجيل في الاختبار، ثم النقر على التالي.

اختر طريقة سداد رسوم الاختبار المتاحة لديك، التالي.

المتابعة إلى إشعار التسجيل، ويجب سداد الرسوم خلال 48 ساعة من وقت التسجيل.

طريقة إصدار رخصه مهنيه 1444

لإصدار رخصه معلم يتم الضغط على أيقونة “الرخص المهنية” للتعرف على ما إذا كان قد تم إصدارها من عدمه، وفي حال عد الإصدار، قم بالضغط على “إصدار” مباشرةً، ثم قراءة الشروط والأحكام، ثم الموافقة عليها، ثم النقر على “متابعة”.

وسيتم عرض المعلومات الشخصية والمهنية، م بالنقر على “أنت مؤهل للحصول على رخصة معلم وفق البيانات المتاحة” ثم متابعة، وسيتم التحويل إلى صفحة “معلومات الدفع، وسيتم تسديد رسوم الرخصة المهنية “100 ريال سعودي” عن طريق بطاقة مدى أو الفيزا أو ماستر كارد.

قم بتعبئة بيانات البطاقة (رقم البطاقة – اسم حامل البطاقة – تاريخ الانتهاء – رمز البطاقة)، ثم النقر على “دفع”، وسيتم إصدار الرخصة بعد سداد رسوم الإصدار.

خطوات التسجيل في الرخصة المهنية 1444

في حال كان المتقدم لإصدار الرخصة المهنية غير مجتازاً لاختبارات كفايات، فيتم عرض الرسالة التالية (أنت غير مؤهل لإصدار الرخصة المهنية)، وهنا يجب التسجيل في الرخصة المهنية وفق المواعيد المحددة رسمياً من جانب الهيئة.

يتم التسجيل في الرخصة المهنية من خلال أيقونة “الاختبارات”.

ثم اختيار الاختبار العام أو التخصصي وفق الموعد المحدد للتسجيل.

رابط موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa).

إصدار رخصة معلم 1444

يتم تطبيق ضوابط إصدار الرخصة المهنية على من يحمل مؤهل الشهادة الجامعية “البكالوريوس” فما فوق من المعلمين على رأس العمل، أو من يزاول مهنة التعليم عند تطبيق اللائحة وهو يحمل مؤهل دون الجامعي، كما تنطبق على من سيتقدمون للالتحاق بمهنة معلم في المستقبل بمراحل التعليم العام في المدارس الحكومية والأهلية وفق شروط التعيين الواردة في اللوائح والأنظمة.

ويمكنكم التعرف على ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، إلى جانب عدداً من الأمور التي يجب التعرف عليها فيما يتعلق بإصدار الرخصة وماهي الرخصة المهنية ورسوم إصدار الرخصة المهنية للمعلمين من خلال الفيديو التالي:

إصدار الرخصة المهنية 1444

أصدرت الهيئة الضوابط الخاصة بنظام الرخصة المهنية وأوضحت الاختبارات المهنية التي تقوم على معايير مهنية تربوية وتخصصية لقياس القدرات التربوية والتخصصية لديهم، كما أوضحت عدد الفرص لدخول الاختبار للمعلمين والمعلمات، حيث أعلنت عن أن ذلك يتم حسب الضوابط المعتمدة من قبل الهيئة.

ويمكن دخول الاختبار مرة واحدة كل عام لكل نوع من النوعين “عام – تخصصي”، أما عن مراحل إصدار الرخصه المهنية فتمر عملية إصدار الرخصة المهنية للمعلمين بعدد من المراحل التي يمكنكم التعرف عليها من خلال التالي:

التسجيل في نظام الرخص المهنية للمعلمين.

التأكد من البيانات الشخصية.

دفع رسوم الإصدار.

إصدار الرخصة المهنية للمعلمين.

يتم التسجيل في نظام الرخص من خلال موقع tpl.etec.gov.sa الإلكتروني.

اختبار الرخصه المهنيه للمعلمين

يتم عقد اختبارات الرخصة المهنية في عدد من المقرات المُعدة لذلك والتي يمكنك التعرف عليها خلال عملية التسجيل في الرخص المهنية عبر الموقع، ويتم إثبات دخول الاختبار للمعلمين والمعلمات السعوديين عن طريق أحد الإثباتات الآتية (أصل الهوية الوطنية – أصل رخصة القيادة -أصل جواز السفر + صورة من بطاقة العائلة).

أما عن إثبات دخول الاختبار للمعلمين والمعلمات غير السعوديين، فيتم الاكتفاء بتقديم أحد الإثباتات الآتية (أصل الإقامة الشخصية – أصل رخصة القيادة السعودية – أصل جواز السفر + صورة من الإقامة الشخصية)، ويجب العلم أنه لا يتم قبول بطاقة البصمة في اختبار المعلمات ويجب إحضار أحد الإثباتات المذكورة.

ويتم استخدام نتائج اختبار الرخصة المهنية من أجل الحصول على الرخصة لشاغلي الوظائف التعليمية “المعلمين – المعلمات”، ومن ثم المفاضلة للوظائف التعليمية من جانب الجهات المختصة بهذا الأمر بوزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات 1444

تتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب أمام المعلمين على رأس العمل أو ممن يرغبون في الالتحاق بمهنة التدريس من حاملي مؤهل البكالوريوس إمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بقسميه التربوي العام والتخصصي عن طريق تسجيل الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب “نظام الرخص” الإلكتروني بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.

وقد بدأت الهيئة في استقبال طلبات التسجيل في الاختبار التربوي العام والتخصصي للرجال اعتباراً من تاريخ التاسع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2022م الموافق لتاريخ الثاني من شهر صفر لعام 1444هـ، ويستمر التسجيل متاحاً للمعلمين وفق خطوات التسجيل في الرخصة المهنية الموضحة حتى تاريخ الثامن من شهر أكتوبر لعام 2022م الموافق لتاريخ الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1444هـ.

كما بدأ التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 التربوي العام والتخصصي للمعلمات عبر موقع نظام الرخص الإلكتروني اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ الخامس من شهر سبتمبر 2022م الموافق لتاريخ التاسع من شهر صفر 1444هـ، ويستمر التسجيل في الاختبارات المهنية متاحاً للنساء حتى تاريخ السادس والعشرون من شهر نوفمبر 2022م الموافق لتاريخ الثاني من شهر جمادي الأولى 1444هـ.