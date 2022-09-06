تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية 1444

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عمر شويل - جدة نظام الأحوال الشخصية الجديد هو نظام المملكة العربية السعودية ويعتقد أنه يعمل على تحديد أشكال التنظيم في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، وقضايا الزواج، والمسائل الأخرى ذات الصلة، على أن يتم تنفيذه خلال 90 يومًا من تاريخ الجلسة ولا يزال النظام قيد الدراسة والمراجعة من قبل الجهة المختصة.
ما هو قانون الهوية الشخصية الجديد؟
نظام الهوية الجديد هو نظام فريد من نوعه يشمل العديد من جوانب الحياة السعودية ويخدم احتياجات ومتطلبات الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها بالإضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء السعودي على إتاحة النظام في 8 مارس 2022 التطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية، وتمسكها بأحكام الشريعة الإسلامية، وأن النظام يتكون من 254 مادة قانونية مقسمة إلى 25 فصلاً، بما في ذلك كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية ومن بين الجوانب العديدة الهامة في ركن الزواج والخطبة، فإنه يتضمن أيضًا بعض الشروط والأحكام المتعلقة بصلاحية العقد، والتي تخضع للتحضير والمراجعة الدقيقة والمستمرة من قبل العديد من الجهات المختصة.
أهداف نظام الوضع السعودي الجديد
يهدف نظام الحالة في المملكة العربية السعودية إلى ما يلي:
- يدعم استقرار الأسرة السعودية.
- يعمل على تعزيز العدالة وتقوية الحكم القضائي وتقليل الانقسامات داخل القضاء.
- الإسراع في حل الخلافات الأسرية.
ملامح نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد 2022
يتمتع نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد بالخصائص التالية:
- العمل على تقوية الروابط الأسرية وحماية المصالح الفضلى للأطفال في المملكة العربية السعودية.
- هيكل الزواج والخطبة وأساس العقد وشروط صدقه بما يضمن حقوق الطرفين.
- ويضع آليات تنظم انفصال الزوجين، والنفقة، وإثبات القرابة، والطلاق، والكفر، وفسخ الزواج.
- يشرح الأحكام المتعلقة بالميراث والميراث والوصايا، بما في ذلك العناصر المكونة لها والبطلان.
- البحث الذي يكشف عن ميراث أصحاب الافتراضات، ووراثة الفرضيات المفقودة، وما إلى ذلك.
ماذا يتضمن نظام الأحوال الشخصية الجديد؟
يغطي نظام الأحوال الشخصية الجديد العديد من الموضوعات المهمة، حيث تضمن هذا النظام في عام 2022 م ما يلي:
- الحد الأدنى لسن الزواج هو (18) سنة.
- حق المرأة في إنفاق المال على زوجها بغض النظر عن الظروف الاقتصادية
- يجب تسجيل جميع الوقائع المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية مثل الطلاق والتجديف والعودة.
- الموافقة على جميع النظم الإدارية المتعلقة بالمأكل والمسكن والكساء والنفقة المتعلقة بالاحتياجات الأساسية.
- الاحتفاظ بحقوق الأبناء في حالة الطلاق على أن لا يتم المساس بهذه الحقوق بين الزوجين.
- إثبات الأبوة بناءً على أحدث الأسس والقواعد.
- يمكن للزوجة إنهاء العقد بموجب قوانين معينة ولغة هذا النظام.
- يتم اتباع أحكام الحضانة الفردية عندما تقرر المحاكم السعودية أحكام الحضانة المختلفة.
- العمل على إحكام الخناق على من ينكر أصلهم.
- مراعاة المصالح المشتركة للعائلة عند حساب عدد حالات الطلاق بين الزوجين.
- تقوم السعوديات بتوثيق الوثائق دون الاعتماد على موافقة الزوج.
- إذا فشل الزوج في إثبات حالته الشخصية، يلتزم الزوج بدفع تعويض عادل لزوجته.
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