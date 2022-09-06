نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآلية الجديدة لصرف المكرمة الملكية لحساب المواطن وفق الأوامر الملكية الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة صدر مرسوم ملكي منذ شهر يوليو الماضي فيما يتعلق بإيداع الدفعة 56 بشأن دفع دعم إضافي للمستفيدين المؤهلين من الحسابات المدنية، حيث يتم دفع دعم إضافي للمستفيدين من حسابات المواطنين إلى جانب الأجور حتى نهاية العام لتكون مدتها 6 أشهر، ولا يتطلب دفعها التسجيل وهي مؤهلة ومحققة تلقائيًا، وهي التي جاءت تحت إشراف خادم الحرمين الشريفين.

شروط التسجيل في حساب لمواطن

هناك عدة شروط للتسجيل في حساب لمواطن، ويجب على الراغبين في التقدم للشروط التالية:

يجب ألا يكون المستفيدون في الملاجئ.

من لم يدان بجريمة تستوجب السجن.

لإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

يؤهل دخل الأسرة المتقدمين للحصول على هذا الدعم.

يجب أن يكون المستلم سعودي الجنسية.

كيفية التسجيل للحصول على حساب مواطن

يمكنك التسجيل في برنامج حساب المواطن باتباع بعض الخطوات المطلوبة:

افتح برنامج حساب المواطن.

انقر فوق حقل تسجيل جديد.

اكتب جميع البيانات الموجودة على الموقع من تاريخ الميلاد وفقًا للتقويم الهجري ورقم الهاتف ثم قم بالتأكيد برمز التحقق.

عرض والموافقة على الشروط.

ثم اضغط على كلمة “Register”.

التحقق من صحة جميع البيانات من خلال النظام.

يتم إرسال رسالة إليك برمز الدخول الخاص بك.

تظهر رسالة لتأكيد تسجيلك.

متى يتم تعليق دعم حساب المواطن؟

يوضح برنامج حساب المواطن الأسباب التي أدت إلى إنهاء الدعم لبعض المستفيدين، وقد لا تكون المعلومات واضحة، وقد يؤدي تعليق الحساب أو حذفه إلى معلومات غير واضحة أو غير دقيقة، حيث يجب تحديث البيانات والتحقق من صحتها حتى لا يتم تجميد الحساب ولن يعاني الشخص من إعادة الحساب مرة أخرى ويمكن للمستفيد الاستئناف لمدة 3 أشهر بعد التجميد. يتواصل البرنامج مع المواطنين ويعيد تنشيط الحسابات.