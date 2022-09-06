نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل بدون كفيل بأقساط ميسرة بدون فوائد أو رسوم حتى 60,000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية من أهم البرنامج التمويلية المتاحة في السعودية حيث يريد عدد كبير من العملاء السعوديين الحصول على هذا التمويل بسبب الخدمات المقدمة من خلال البنك ولكن يحدث ذلك بعد توفير كافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة ومن أهمها توفير الدخل الشهري المناسب الذي يجب أن لا يتعدى 14,500 ريال مع توفير العمر المطلوب للتقديم الإلكتروني الذي يتراوح من 18 عام حتى 70 عام فقط كذلك لضمان الحصول على قرض آهل بدون فوائد إضافية بأقساط ميسرة شهرية لمدة 60 شهر على الأكثر كذلك لا يحتاج قرض آهل دفع رسوم إدارية لدى بنك التسليف المعروف بأسم بنك التنمية الاجتماعية في أراضي السعودية.

ضوابط قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية هذا العام

هناك العديد من المواطنين السعوديين الذين يريدون الحصول على قرض منتج آهل بسبب توفير قرض بدون فوائد أو بدون هامش ربح إضافي حتى 60,000 ريال سعودي بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية ولكن لتحقيق ذلك الأمر لابد من توفير كافة الضوابط والشروط اللازمة للحصول على البرنامج التمويلي المعروف بأسم منتج آهل السعودي بالمملكة كالتالي:

لابد من توفير دخل ثابت بحد أقصى 14,500 ريال سعودي للموافقة على طلب قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية.

كذلك يجب توفير موافقة الكفيل من جميع الفئات المتقدمة لدى بنك التنمية الاجتماعية ماعدا موظفي القطاع الحكومي يعطى لهم قرض آهل الميسر بدون كفيل غارم.

إيضًا العمر المناسب للتقديم الإلكتروني يبدأ من 18 سنه حتى 70 سنه كحد أقصى عند طلب قرض آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.

لابد أن يكون المتقدم عميل سابق لدى بنك التنمية الاجتماعية وحاصل قبل ذلك على تمويل إجتماعي كمثل تمويل الأسرة أو الزواج أو الترميم من البنك.

كافة المزايا المتاحة عند طلب قرض آهل في السعودية الآن

قرض آهل في السعودية يمتاز بأنه مطابقًا مع معايير الشريعة الإسلامية بدون دفع رسوم إضافية كذلك بدون فوائد مالية أو بدون هامش ربح كذلك يمتاز قرض منتج آهل بأنه بالتقسيط الشهري لمدة زمنية لا تقل عن خمسة سنوات كحد أقصى لدى بنك التسليف المعروف الآن بأسم بنك التنمية الاجتماعية في المملكة لذلك سوف نوضح للجميع جميع المميزات التمويلية المقدمة من خلال البنك كالتالي: