طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية أو اللوحة في السعودية 1444

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عمر شويل - جدة تقدم وزارة الداخلية السعودية خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا، كثيرا ما نسمع العديد من الأسئلة من مواطني المملكة العربية السعودية وأهل المملكة حول كيفية استخدام هذه الخدمة، كجزء من رؤية المملكة للخدمات العامة السعودية في عام 2030، أطلق قطاع الأمن عددًا من الخدمات الإلكترونية رفيعة المستوى من خلال أبشر، وتتضمن المنصة “خدمة إحالة المخالفات المرورية لمسجلي المخالفات المرورية أو عائلاتهم”.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها من أجل القيام بالاستعلام عن المخالفات المرورية وهي تتمثل في الاتي:-

الدخول إلى منصة أبشر.

أدخل رقم الهوية الخاص بك وأدخل كلمة المرور الخاصة بك.

انقر فوق خيار العرض.

نتظر حتى تظهر نافذة أخرى بكافة المخالفات المرورية التي يرتكبها المحقق وجميع المخالفات المرورية المسجلة لدى المحقق والمبلغ الواجب دفعه كغرامة.

الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة

تقدم إدارة السلامة العامة أيضًا القدرة على التعرف على المخالفات المرورية باستخدام لوحات ترخيص المركبات من خلال:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية

انقر فوق علامة التبويب الإرسال الإلكتروني.

انقر فوق كلمة المرور

تظهر أمامك قائمة جديدة، حدد “طلب مخالفة مرورية”.

في الخطوة التالية، ستحتاج إلى إدخال لوحة ترخيص سيارتك بشكل صحيح.

أدخل رمز التحقق المعروض على الشاشة أمامك.

الضغط على عبارة “طلب مخالفات مرورية”.

بعد ذلك، سترى لوحة ترخيصك وجميع التفاصيل المتعلقة بمخالفات المرور المسجلة ضدك.

الاستعلام عن مخالفة ساهر برقم المخالفة

بالإضافة إلى فرض المخالفات على المركبات وإرسالها إلى مراكز المخالفات، أطلقت وزارة الداخلية السعودية نظام الساهر الذي يستخدم الصور البصرية عبر الكاميرات المثبتة على خطوط جذع المملكة لضبط حركة المرور على طرقها، ويمكنك التعرف على مخالفات ساهر باتباع الخطوات التالية: