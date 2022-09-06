موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444 للبنوك والقطاع العام والخاص

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عمر شويل - جدة موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعات والبنوك، يعتبر هذا اليوم من الأيام الهامة لدى كافة المواطنين السعوديين ويحتفلون به من كل عام، حيث قامت وزارة الموارد البشرية بتخصيص يوم محدد لإعطاء كافة المؤسسات الحكومية والخاصة إجازة للاستمتاع بهذا اليوم والتعبير عن حبهم وانتمائهم لوطنهم، حيث يحتفلون به في الشوارع والميادين ورفع الأعلام السعودية فوق المؤسسات، ونظراً لقرب موعد هذا اليوم يزداد البحث عن معرفة الموعد بالتحديد، لذلك سوف نقدم لكم من خلال السطور التالية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 1444.

موعد إجازة اليوم الوطني السعودي للقطاعات والبنوك

يترقب المواطنين السعوديين إعلان وزارة الموارد البشرية السعودية موعد إجازة اليوم الوطني السعودي، حيث من المتوقع أن تكون الإجازة يوم الجمعة 23 من سبتمبر الموافق 27 صفر 1444، وذلك وفقاً للمادة 127,128 الخاصة باللوائح التنفيذية، وأعلنت بعض المصادر أن الإجازة سوف تمتد إلى يوم الأحد الذي يوافق 25 سبتمبر الموافق يوم 29 صفر.

الجدير بالذكر أنه من العام الماضي قد أقام مستشار الهيئة العامة للترفية تركي أل الشيخ بإطلاق شعار يحمل كلمة (هي لنا دار) للاحتفال باليوم الوطني السعودي في الذكرى 92، حيث قد صمم هذا الشعار للتعبير عن انتماء المواطنين لوطنهم وزيادة الانتماء إليه معبراً عن الوحدة الوطنية.

إجازة اليوم الوطني السعودي بالبنوك

يمثل اليوم الوطني السعودي أهمية كبيرة لدى الجميع، حيث تعطي وزارة الموارد إجازة لكافة القطاعات العامة والخاصة والبنوك، حيث يأتي اليوم الوطني بإجازة للقطاع المصرفي يوم 23 سبتمبر وتستمر حتى 25 من الشهر ذاته، وذلك تحت شعار (هي لنا دار).

العيد الوطني السعودي

إن العيد الوطني السعودي من أهم الأعياد التي يحتفل بها السعوديين من كل عام، حيث يكون من كل عام يوم 23 سبتمبر، حيث قام الملك عبد العزيز بتوحيد الدولة بعدما كانت مقسمة إلى عدة قبائل مثل نجد والحجاز، وبذلك أصبحت دولة واحدة هدفها تنمية الدولة والنهوض بها اقتصادياً وسياسياً، وعملت الدولة على التطوير والتنمية مما جعلها من أهم الدول العربية ودخلت في إطار تنافس كبير بين الدول العربية الأخرى وحققت نجاحاً كبيراً في إقامة العديد من المشروعات الهامة التي تساعد الدولة على التطوير والتنمية.