نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم على طلب إسقاط قرض من بنك التسليف في السعودية وشروط تقديم طلب اعفاء بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة إسقاط قروض بنك التسليف هي إحدى الخدمات التي يقدمها بنك التسليف لبعض المواطنين الغير قادرين على تسديد قيمة القرض الذي تم الحصول عليه بالفعل من البنك، ولكن متى يتم هذا الإعفاء لابد من توافر بعض الشروط اللازمة وبعض الأوراق والمستندات التي تؤكد عدم قدرة المواطن من السداد، وكل ذلك سوف نتعرف عليه الآن في السطور القادمة.

خطوات التقديم على طلب إسقاط قرض من بنك التسليف في السعودية

هناك بعض الخطوات التي قد تم توضيحها حتى يتم تقديم طلب إسقاط القرض من بنك التسليف، وهي خطوات بسيطة تتم بشكل إلكتروني وهي كالاتي:

لابد في البداية من التوجه إلى منصة بنك التنمية الاجتماعية، وهو الموقع الرسمي له

أولاً سوف يقوم الراغب في تقديم الطلب بالتوجه إلى المنصة الإلكترونية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية وهي https://sdb.gov.sa/ar-sa/.

يتم ادخال الاسم الخاص بالشخص، ثم كلمة المرور الخاصة في الأماكن المحددة لها.

سوف يتم ظهور صفحة خاصة بطلب التقديم على الإعفاء، ولابد من القيام بإدخال كل البيانات اللازمة في أماكنها الصحيحة، ثم الضغط على تأكيد الطلب.

هكذا سوف يتم ارسال طلب الإعفاء ويتم الانتظار حتى يتم مراجعة البيانات المطلوبة للتأكد من حالة المواطن.

شروط تقديم طلب اعفاء بنك التسليف

هناك العديد من الشروط المطلوبة ليتم تقديم طلب الإعفاء من تسديد أقساط القرض الذي قد تم الحصول عليه من بنك التسليف وهذه الشروط تتمثل في الآتي: