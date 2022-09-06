نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو فطور البيك الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو فطور البيك الجديد ، الكثير من الأشخاص يفضلون تناول الطعام من مطعم البيك ، لما له من مذاق رائع وفريد من نوعه وفي نفس الوقت الأسعار تكون في المتناول ليست عالية، وبالتالي يتزايد الطلب على معرفة المنيو الخاص بالمطعم للمهتمين بالأمر، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم منيو فطور البيك الجديد بالإضافة لأسعار السندوتشات مع الوجبات الجانبية.

منيو فطور البيك الجديد

إن مطاعم البيك لها منيو أسعار يحتوي على كافة الوجبات المميزة التي حصلت على إعجاب كافة العملاء، وإليكم أسعار منيو البيك وهي كالآتي:

أولاً وجبة البيك5 ريال سعودي.

وجبة الدجاج المسحب سبع قطع 5 ريال.

وجبة الدجاج بالبيك 14 ريال.

وجبة سناك الدجاج المسحب الأصابع أربعة ريال.

الجمبري الجامبو 10 قطع 40 ريال.

الجمبري الجامبو ثامن قطع 29 ريال.

ساندوتش الجمبري 10 ونصف ريال.

وجبة الجمبري الاقتصادي 10 قطع 21 ريال.

الآيس كريم بنكهة الشيكولاتة اثنين ريال.

الآيس كريم بالفراولة اثنين ريال.

آيس كريم الفانيلا من واحد ريال حتى اثنين ريال.

العصائر بجميع أنواعها 200 مللي واحد ونصف ريال.

العصائر الكبيرة بجميع أنواعها 300 ملم 2 وربع ريال.

ثلاث قطع خبز واحد ونصف ريال.

بطاطس مقلية حجم صغير أربعة ريال.

بطاطس مقلية حجم كبير خمسة ريال.

ذرة خمسة ريال.

ساندوتش البيض مع الجبنة خمسة ريال.

البيض مع الدجاج المشوي ستة ونصف ريال.

ساندوتش البيض العادي أربعة ريال.

فلافل البيك سبعة ونصف ريال.

فلافل البيك خمسة ريال.

ساندوتش الفلافل 5 ريال.

سناك فلافل اثنين ونصف ريال.

الوجبات الجانبية في مطعم البيك

إن مطاعم البيك لديها وجبات جانبية تطلب مع الوجبات الرئيسية، وإليكم أسعار الوجبات وهي كالآتي: