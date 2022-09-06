نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي 1444 وخطوات التسجيل عبر توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصة مدرستي منصة تعليمية إلكترونية معتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية، وتعمل المنصة على تحقيق أهداف العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، ولها دور هام في العملية التعليمية وتساعد على استمراريتها، حيث تقدم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات، وأعلنت وزارة التعليم السعودية ضرورة تسجيل الطلاب بالمنصة عن طريق الرابط الخاص بالمنصة وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي.

طريقة تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي

يمكن تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

يجب في البداية الدخول إلى رابط منصة مدرستي.

بعد ذلك يجب الدخول إلى تسجيل جديد وإدخال البيانات الخاصة التي تتمثل في رقم الهوية،أو رقم الإقامة، ورقم الجوال مع إدخال رمز التحقق في المكان المخصص له.

قم بعد ذلك بالضغط على أيقونة التالي.

يجب تسجيل جميع البيانات الأساسية للطالب الجديد المراد تسجيله في المنصة من خلال تعبئة البيانات المطلوبة التالية: الاسم الكامل. رقم الهوية. اسم المستخدم. تاريخ الميلاد. الجنس. حالة الملف. البريد الإلكتروني. الجوال. هاتف المنزل. الجنسية.

يجب التأكد من صحة ودقة البيانات الأساسية التي قمت بإدخالها.

قم بتأكيد الحساب من خلال الضغط على زر تأكيد الحساب.

سيتم تحويلك إلى منصة مدرستي التعليمية.

خطوات تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي عبر توكلنا

يجب أولا الدخول إلى موقع توكلنا.

قم بتحميل التطبيق على جوالك الخاص بك ثم قم بتشغيله.

سجل الدخول إلى التطبيق عن طريق إدخال بيانات التسجيل أو إنشاء حساب جديد إذ لم يكن لديك حساب.

ومن أيقونة حسابي اضغط على بيانات منصة مدرستي.

اضغط على اسم المستخدم للطالب من قائمة البيانات.

قم بالنقر على أيقونة الإرسال.

يجب الانتظار حتى يقوم النظام بإرسال كلمة المرور لك عبر رسالة نصية.

قم بحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل استعمالهما لإتمام التسجيل بنجاح.

يتم التوجه إلى منصة مدرستي، ثم تسجيل الدخول في المنصة باستخدام المعلومات السابقة التي قمت بإدخالها، وبذلك يتم تسجيل طالب جديد في منصة مدرستي.

طريقة حل الواجبات في منصة مدرستي

يتمكن الطالب من حل الواجبات المدرسية عن طريق منصة مدرستي بعد اتباع الخطوات التالية: