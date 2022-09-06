نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسباب رفض دعم ريف ومتطلبات الحصول على الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج دعم ريف من البرامج المقدمة من وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، ويهدف البرنامج إلى توفير دعم للأسر المنتجة في جهات مختلفة بالمملكة وأيضا للأشخاص العاملين بمختلف فروع قطاع الزراعة، ويحتوي مبلغ الدعم الذي يحصل عليه المتقدم بشكل شهري على 10% من رأس المال الخاص بالمشروع كدعم لتطوير عمله، مما يؤدي إلى تنمية قطاع الزراعة في المملكة بشكل عام، وفي بعض الأحيان يمكن أن يتم رفض طلب الحصول على دعم ريف، ويرجع ذلك إلى مجموعة من الأسباب التي سنوضحها لكم في هذا المقال.

أسباب رفض طلب دعم ريف

يتم رفض بعض طلبات الحصول على دعم ريف، مما ينتج عنه عدم حصول مقدم الطلب على الدعم، وتوجه بعض المستفيدين بسؤال لإدارة البرنامج عن الأسباب التي تؤدي إلى رفض طلب الحصول على الدعم، وأعلنت إدارة البرنامج عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن أهم الأسباب التي تؤدي إلى الرفض، وهذه الأسباب سنوضحها لكم كالتالي:

يتم رفض طلب الحصول على دعم ريف إذا كانت البيانات الحقيقية للمشروع ليست متطابقة مع البيانات التي تقدم بها مقدم الطلب أثناء التسجيل في الدعم.

وأيضا يتم رفض الطلب في حالة إذا كان المنتج الذي يعمل مقدم الطلب في إنتاجه غير مدعوم وفقا للآلية الجديدة للدعم.

يتم رفض طلب الدعم أيضا في حالة عدم وجود تصريح نحال.

ولا يمكن حصول المتقدم على الدعم في حالة عدم وجود وثيقة أو مستند يفيد بملكيته للأرض المقام عليها المشروع، مما يؤدي إلى رفض الطلب.

شروط دعم برنامج ريف

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها عند تقديم طلب الحصول على دعم ريف، وحتى لا يتم رفض الطلب، وأهم هذه المتطلبات سنوضحها لكم في السطور التالية: