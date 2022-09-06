رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية 1444 ومواعيد الإختبار tpl.etec.gov.sa

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عمر شويل - جدة رابط التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1444 في السعودية للمعلمين والمعلمات، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن موعد بداية التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية لهذا العام 1444/2022 للمعلمين والمعلمات الذي من المفترض أن يبدأ من يوم الإثنين 5 سبتمبر 2022، فهي عبارة عن وثيقة يحصل عليها المعلم لمزاولة مهنة التعليم، وذلك لمدة زمنية محددة وبعد ذلك يتم تجديد الرخصة، ألا وإن مزاولة مهنة التعليم في المملكة دون الحصول على الرخصة المهنية يكون مخالف لقوانين ويتعرض للمسألة القانونية، وهناك نوعين من الاختيارات التي يجتازها الطالب اختبارات تربوية واختبارات متخصصة، وسنقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني نيوز رابط التسجيل في في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات في السعودية ومواعيد الإختبار.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1444

لقد أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن مواعيد اختبارات الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات لهذا العام 2022، كما أعلنت عن طريقة التسجيل وهو عبر موقع منصة هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لوزارة التعليم السعودية tpl.etec.gov.sa.

وعلى المتقدم تسجيل رسوم استخراج رخصة المهنية وهي تقدر 300 ريال سعودي وتعبئة البيانات المطلوبة.

خطوات التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية 1444 للمعلمين والمعلمات

يمكن لجميع المعلمين والمعلمات التقديم في استخراج رخصة المهنية للمعلمين والمعلمات ويبدأ التسجيل للنساء من 5 سبتمبر 2022 حتي 8 أكتوبر 2022، وهناك بعض المعايير والضوابط لقبول طلب التسجيل في اختبارات المهنية لمزاولة مهنة التعليم في قطاع التربية والتعليم، ويمكنك التسجيل بالخطوات التالية:

أولا قم بالتوجه إلي موقع منصة هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لوزارة التعليم السعودية tpl.etec.gov.sa.

ثم قم بالدخول إلى بوابة نفاذ الوطني الموحد عبر بوابة أبشر.

قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم بكتابة الرمز المرسل إليك رسالة نصية.

ثم قم بالدخول إلى الملف الشخصي والنقر على أيقونة الاختبارات.

سيظهر أمامك من الاختيارات قم بالضغط على سجل الآن على الاختيار التي تريده.

سيتم انتقالك إلى آلية ملف المستفيد في قياس لاستكمال خطوات التسجيل.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة للتسجيل مع رفع المستندات المطلوبة.

ثم الضغط على تسجيل.

مواعيد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 2022

حدد هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات وهي:

تبدأ اختبار المعلمين من الرجال التخصص التربوي من يوم 11 نوفمبر 2022 الموافق 17 ربيع الثاني 1444 ھ، حتى يوم 14 نوفمبر 2022 الموافق 20 ربيع الثاني 1444. اختبار الرخصة المهنية التخصصي للرجال تبدا من 29 اغسطس 2022 حتى يوم 26 نوفمبر 2022. تبدأ اختبار الرخصة المهنية التخصصي للنساء يبدأ من 5 سبتمبر 2022 حتى 26 نوفمبر 2022.

شروط استخراج الرخصة المهنية للمعلمين

هناك بعض المعايير والضوابط التي وضعتها هيئة التقويم والتدريب لاستخراج الرخصة المهنية وهي:

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل الدراسي المناسب للتخصص.

تسديد رسوم استخراج الرخصة وهي 300 ريال سعودي.

أن يتوفر بالمتقدم سنوات الخبرة المحددة.

اجتياز جميع الاختبارات المهنية ويتخطي درجات النجاح.

التقديم الالكتروني مع إدخال البيانات المطلوبة.

ما هي أنواع اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات؟

هناك نوعين من الاختبارات التي يجتازها المعلم لاستخراج رخصة المهنية، والاختبار الأول هو التربوي العام، والاختبار الثاني الإختبار التخصصي، يشترط أن يجتاز المعلم هذه الاختبارات و النجاح بهم لكي يحصل المعلم على رخصة المهنية فهي من معايير وشروط استخراج رخصة، ويختلف كل معلم بتخصصة.

ما هو اختبار الرخصة المهنية للمعلمين؟

هو عبارة عن وثيقة يحصل عليها المعلم من هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، وهذا لكي يصبح المعلم مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم في قطاع التربية والتعليم، وتكون لهذه الوثيقة مدة محددة ويتم تجديدها عن انتهاء مدة الرخصة، وهذه الوثيقة لا يمكن الحصول عليها إلا المواطنين المتخصصين في المجال التعليم للحاصلين على المؤهل الدراسي التي يتناسب مع المعايير والتخصص.