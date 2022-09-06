نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركات تقسيط الجوالات المحمولة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركات تقسيط الجوالات المحمولة في السعودية .. تتنافس الشركات الخاصة بالتمويلات والبرامج التمويلية في المملكة العربية السعودية فيما بينها في تقديم الخدمات التي يبحث عنها العميل بشكل دائم ومستمر من أجل تلبية احتياجاته وعمل اسم كبير لتلك الشركات وجذب العملاء إليها ومن آخر تلك الخدمات هي تقسيط الجوالات داخل المملكة ومن بينها الهواتف مرتفعة الثمن كهواتف آيفون بإصداراتها الأخيرة فتتسابق الشركات في تقديم العروض المربحة للعملاء من أجل جذبهم لشراء الهواتف بالتقسيط منهم وكذلك تدخل البنوك نفس الاتجاه في سوق المنافسة ضمن برامجها التمويلية الكثيرة ونعرض لكم في ذلك المقال الشركات التي تخصصت في تقسيط الجوالات داخل الأراضي السعودية .

شركات تقسيط الجوالات المحمولة

فشركة زين تقدم خدمة تفسيط الجوالات ومن أهم شروطها لكي يتم التقسيط أن يكون الفرد حاملًا للسجل الائتماني الجيد.

وكذلك أن يوقع على العقد الملزم مع الشركة والذي يجعله ملزم بسداد الأقساط وتضيف نسبة زيادة بسيطة.

على سعر الجوال وينبغى أن يكون الفرد راغب شراء الجوال بالقسط من أهم المشتركين في باقات الشباب.

التي تعلنها زين شركة الاتصالات السعودية وإن كنت ترعب في الحصول على الجوال بالتقسيط من هذه الشركة.

كل ما عليك فعله هو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بهم . وشركة stc لتقسيط الجوالات .

وتقدم لك الكثير من العروض أثناء طلبك التقسيط بجانب تنوع هواتفها ويمكنك الحصول على الهاتف بالتقسيط .

عن طريق سداد الموقع الإلكتروني وفق هذه الشروط أن يقوم الفرد بطلب الحصول على الجوال .

بجانب أن يوقع على حالة الإلغاء يسدد كافة الأقساط بجانب القيمة المضافة وكذلك عليه أن يسدد المبلغ بالكامل.

قبل انتهاء مدة التعاقد وإلا سيزيد المبلغ الموقع عليه وأن يختار من بين باقات الشركة كويك نت .

ويطلب الربط مع برنامج السداد بالقسط بعقد 12 شهر وقد يصل إلى سنتين ويوافق على الطلب الخاص بالتقسيط.

في حالة إذا كان سجل العمل خالي من التعثرات والمشاكل المالية ولا يمكن أن يطلب الفرد.

أو يحصل على جهازين بنفس رقم الهوية وإن كان كل جهاز على رقم مختلف أيضًأ.