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عمر شويل - جدة عروض تمويل السيارات البنك الأهلي السعودي .. يسعى الكثير من المواطنين وكذلك الشباب بالإضافة إلى غيرهم من رجال الأعمال والأسر إلى شراء السيارات من أجل قضاء حاجاتهم من الذهاب إلى العمل وتوصيل الأبناء والزوجة والمشاوير الخاصة بالمناسبات إلا أن بعض السيارات أسعارها مرتفعة تجعل الشخص يتراجع عن فكرة الشراء لعدم إمكانية دفع المبلغ بشكل مباشر وعلى جانب آخر تتنافس عدة بنوك في المملكة العربية السعودية على تقديم عروض التقسيط الخاصة بالسيارات الجديدة وكذلك المستعملة من أجل منحها للمواطن والسداد على أقساط محددة كل شهر بأطول فترة سداد وأقل قيمة للقسط بجانب ذلك فتعد العروض الخاصة بالتمويل مصدر لبحث المواطنين فمنها البنك الأهلي السعودي الذي يقدم للفرد خدمة مميزة يقدمها البنك وتعتير الخيار الذي يرجحه العميل الذي يرغب في شراء سيارة ويقدم مجموعة كبيرة من العروض مع توفير أنظمة سداد أكثر مرونة تتناسب مع كل الأشخاص بتسهيلات عدة ومميزات كثيرة.

عروض تمويل السيارات البنك الأهلي

قهنالك باقة يقدمها البنك الأهلي السعودي على سيارات تويوتا فمثلًا السيارة الكامري من الشركة يمنحها البنك.

بقسط شهري 1000 ريال سعودي بدون أي رسوم إدارية وكذلك بدون دفعات أولى وبنسبة سنوية 3 % من قيمة السيارة.

لكل سنة بالتقسيط على أن تكون الدفعة الأخيرة تحتوي على 40 % من قيمة السيارة وأما تويوتا كرولا الشهيرة .

فيقدمها البنك بموديل حديث بمصاريف إدارية صفر وكذلك بدون دفع دفعات أولى بجانب ذلك بمعدل زيادة سنوي 3 %.

وبقسط شهري 896 ريال سعودي على أن تكون الدفعة الأخيرة من القسط تحتوي على 40 % من قيمة السيارة .

وبالنسبة للسيارة فورتشنر الشهرية فلا يفرض عليها مصاريف إدارية وكذلك دون الحاجة لدفعة دفعات أولى للسيارة.

وبمعدل زيادة سنوية 3 % وبقسط شهري 1400 ريال سعودي وكذلك يشترط البنك أن تسدد 40 % من قيمة السيارة بالدفعة الأخيرة.

وبالنسبة لسيارات مازدا الشهيرة فالسيارة 6 تأتي برسوم إدارية 1 % وكذلك يمنحها البنك بدون دفعات أولى.

أو مقدم بجانب أن نسبة الزيادة السنوية لها 7 % وقيمة القسط الخاص بها 1350 ريال سعودي وبدفعة أخيرة.

تصل إلى 40 % من القيمة الإجمالية للسيارة وبالنسية لسيارة مازدا cx-5 تأتي برسوم إدارية 1 %.

بجانب أنها تأتي بمعدل سنوي 7 % ويمحنها البنك للعميل بقسط شهري 1426 ريال سعودي والدفعة الأخيرة 40 % من قيمة السيارة