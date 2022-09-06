نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء الجوالات بالتقسيط من شركة الاتصالات السعودية STC.. الطريقة والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء جوال بالتقسيط، أصبحت الجوالات من الأجهزة التي لا يمكن الاستغناء عنها هذه الأيام خاصةً مع الصغار والشباب لأنها تسهل عليهم إنجاز الكثير من الأعمال والمهام اليومية سواء في الدراسة أو العمل أو الحياة العادية، لهذا تقوم كبرى شركات الجوالات بتوفير جوالات حديثة متطورة عن السابق لكي تتمكن من مواكبة تطورات العصر الحالي ومع هذا التطور يصبح سعر الجوال أعلى ونظرًا للحاجة الضرورية إلى الهاتف يتجه الشخص إلى خدمة تقسيط الجوالات التي تقدمها العديد من الشركات بشروط مناسبة للجميع ومن أبرز تلك الشركات بالسعودية شركة STC ولمعرفة شروط تقسيط الجوالات بتلك الشركات تابعونا.

شروط تقسيط جوال من STC

في البداية نعرفكم بأن شركة الاتصالات السعودية توفر جميع أنواع الهواتف بجميع الماركات للعملاء وجميعها خاضعة لخدمة التقسيط التي تتطلب بعض الشروط حتى يمكن للعميل أن يحصل على الجوال المرغوب به بالتقسيط، فإذا وجدت تلك الشروط تمكن العميل من أن يحصل على الجوال سواء كان آيفون أو هواوي أو أوبو أو نوكيا أو أي نوع آخر من أنواع الهواتف، حيث يجب أن يقدم العميل المعلومات الكاملة المطلوبة منه بطريقة صحيحة من أجل مراجعة تلك البيانات فيما بعد، والالتزام بسداد القسط الشهري المحدد حسب نوع الجوال في موعده المحدد لحين انتهاء مدة التقسيط مع العلم أن الشروط تختلف من جوال لآخر ولكنها ثابتة في نقاط معينة مثل الراتب وإمكانية السداد.

عروض تقسيط جوالات من شركة STC

توفر الشركة بعض العروض على أنواع من الهواتف العملاء لمن يرغب في الحصول على واحد من تلك الهواتف الموجودة في العروض وهي:

تقسيط الجوالات بدون كفيل بالدمام

في بعض الأحيان يتطلب التقسيط وجود كفيل من أجل الحصول على جوال بالتقسيط ولكن هناك بعض الأماكن في الدمام التي توفر للعميل الجوال الذي يرغب به بالتقسيط ولكن بدون كفيل مع ضرورة توفير الشروط الأخرى التي يتم التعرف عليها عند الشراء ومن أبرز تلك الأماكن:

ولكن بالتأكيد يجب أن يقدم العميل للمكان جميع المعلومات المطلوبة بشأنه بطريقة صحيحة حتى لا تحدث أي عقبات مستقبلية في إتمام إجراءات شراء الجوال بالتقسيط.