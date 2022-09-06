نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط سيارة كيا بيجاس على 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط سيارة كيا بيجاس على 5 سنوات ..سيارة كيا بيجاس من أكثر السيارات شهرة في أسواق السيارات الجديدة وذلك نظرًا لإمكانياتها ومميزاتها الكثيرة وكذلك المكونات التي تحتوي عليها فيسعى البعض من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلى امتلاك هذه السيارة ويبحثون بين المكاتب والشركات التي تقوم بالتقسيط وكذلك البنوك التي تمنح التمويلات بالقسط للسيارة عن تلك السيارة وشروط الحصول عليها بشكل خاص فهنالك مجموعة الجبر التي تختص بالتمويلات في المملك العربية السعودية التي تقدم عدة عروض من أجل امتلاك السيارة الخاصة بك وسيارة الأحلام بتمويل طويل المدى وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات فكيا بيجاس تعتبر من الأكثر طلبًأ نظرًأ لمواصفاتها إلا أن سعرها يعتبر إعاقة للبعض إلا أنك فور قراءتك لهذا المقال ستتخذ القرار بأسرع ما يمكن بسبب المميزات الخاصة بتمويل السيارة من مجموعة الجبر والتسهيلات التي تقدمها

تقسيط سيارة كيا بيجاس على 5 سنوات

فسيارة كيا بيجاس ذات الفئة lx تعتبر من أفضل السيارات المنتجة من سيدان وتعمل وفق نظام جر أمامي.

وتستهلاك 17.5 كيلو متر لكل لتر وقود بجانب أن محركها يبلغ سعته 1400 سي سي وبقوة 100 حصان.

بجانب أنها تعمل بالبنزين الطبيعي وبيست غاز سعرها 68.653 ريال سعودي ويمكنك أن تحصل عليها بالقسط .

من مجموعة الجبر على أن يتم تقسيطها لـ 5 سنوات قادمة بسداد الدفعة الأولى 6.866 ريال سعودي.

وقسط شهري 1200 ريال وآخر دفعة تقوم بسداد 40 % من قيمتها أي ما يبلغ 20.596 ريال سعودي

بمحرك 1400 سي سي وتستهلك وقود لكل 17.8 كيلو متر لتر واحد فقط من البنزين بجانب ذلك بها 4 سليندرات.

لـ 4 اسطوانات وناقل حركتها أوتوماتيك ومزودة بحساسات الركن وبها 2 وسادة هوائية وبقوة 95 حصان .

وسعرها وصل إلى 56.808 ريال سعودي ويمكنك تقسيطها من مجموعة الجبر عن طريق سداد أول دفعة.

قيمتها 5.681 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال وآخر دفعة تدفع 40 % من قيمة السيارة وهي 17.043 ريال سعودي.

وتمكنك مجموعة الجبر للتمويلات شراء سيارة بيجاس مع مميزات عديدة كالتسهيل في الإجراءات .

وتقليل قيمة القسط وأطول مدة سداد ستجدها بجان أنه يمكنك تأجيل بدء دفع الأقساط لسنة قادمة.

وكذلك تقدم الخدمات الخاصة بالإسعافات والطوارئ على الطريق بجانب ضمان السيارة من المصنع .

حتى 5 سنوات كاملة ضد أي عيوب للصناعة.