نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط السيارات بدون كفيل في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط السيارات بدون كفيل في السعودية .. يسعى الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية للبحث عن الشركات المختصة والمخصصة في تقسيط السيارات الجديدة وكذلك شروطها وأفضل العروض المقدمة على خيار وخدمة التقسيط للسيارات من أجل امتلاكهم للسيارة وتجد أن أكثر العبارات البحثية التي تظهر لك على مواقع البحث على الإنترنت من المواطنين داخل المملكة تخص الشركات والعروض التي تقدم لتقسيط السيارات فالكل يبحث عن التقسيط بمميزات دون حاجة لكفيل أو ضامن وكذلك بأطول فترة سداد والسيارة التي ترغب فيها تكون من أفضل السيارات فهنالك عدة شروط معينة من خلالها تطلبها وتفرضها عليك كافة الشركات السعودية بجانب الأوراق التي يجب أن تقدمها من أجل أن تحصل على هذه السيارة بغرض التقسيط.

تقسيط السيارات بدون كفيل في السعودية

فشركة اليسر للتمويلات تقسط السيارة بلا حاجة إلى سداد مقدم أو دفعة مقدمة للحصول على السيارة.

وشركة اليسر تعتبر من فروع شركات عبد اللطيف العيسي وكذلك لا تحتاج منك إلى كفيل يكون ضامن لسداد الأقساط.

وتمنحك السيارة بأطول فترة سداد تصل إلى 60 شهر بجانب أنها لا تفرض عليك رسوم إدارية وقيمة السيارة .

يصل سعرها إلى 300 ألف ريال حسب السيارة التي تختارها وسعرها الحالي . أما بالنسبة لشركة عبد اللطيف جميل.

فتقدم لك نفس الخدمة الخاصة بتقسيط السيارة بدون حاجة للكفيل ولكن بشرط تواجد سجل ائتماني نظيف للفرد .

والذي يسمح بأن ينطبق عليه باقي الشروط فهي من أشهر الشركات وأكثر ثقة داخل المجتمع السعودي .

وتعتبر وكيل شركة تويوتا في المملكة العربية السعودية فيمكنك أن تطلع على إجراءات الحصول على السيارة.

بالتقسيط من أحد فروعها أو الأفضل زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة وتطلب منك مستندات.

كالهوية الشخصية ورقم الإقامة ورخصة القيادة وكذلك ورقة تثبت الدخل الخاص بك والشهري وكذلك مكان السكن وعنوانه.

وبالنسبة للشروط التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للشركات التي تمنح التمويلات اللازمة لشراء السيارة.

بالتقسيط أن يتم تحديد النظام من قبل التجار والعملاء والموافقة عليهم عن طريق إيداع التمويل في الحساب البنكي.

أو المصرفي وكذلك التوصل لإمكانية سداد دفعة أولى من سعر السيارة أم لا وكذلك أن يشتمل العقد.

كافة التفاصيل والبيانات الخاصة بالشركة والطرف الآخر من حيث الإقامة والهوية والعمل ووقت السداد وقيمة السداد .

وكل ما يخص المتعاقدين وكذلك السيارة وموديلها وكذلك مميزاتها وإمكانياتها والاستحقاق الخاص بالقسط .

ويتم طباعة العقد وتحرير نسختين مع كل طرف نسخة معينة وتسليم السيارة وقت توقيع العقد.

وليس في وقت آخر مع تسليم الفرد للسجل الائتماني .