نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعملاء الراجحي.. شروط وطريقة الحصول على الأجهزة الكهربية بالتقسيط بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط الأجهزة الكهربائية من الراجحي، بنك الراجحي من أفضل البنوك السعودية التي تقدم لعملائها مزايا مختلفة وهامة طوال الوقت خاصةً خدمة التقسيط للأثاث والأجهزة الكهربية والخدمات الصحية وذلك من خلال امتلاك بطاقة الراجحي للمرابحة فمن خلالها يمكن للعميل أن يستفيد بالكثير من الخدمات التي لا تقدم سوى لعملاء مصرف الراجحي فقط الذي يتعاقد معه العديد والعديد من المؤسسات والمتاجر مثل نون وأمازون وقصر السرايا ومؤسسة عبداللطيف للأثاث، حيث يمكن للعميل أن يستفيد من خدمات تلك المؤسسات بالتقسيط إذا كان عميلًا بمصرف الراجحي، وحديثنا اليوم عن تقسيط الأجهزة الكهربائية من الراجحي لجميع العملاء إليكم التفاصيل في السطور القادمة.

تقسيط الأجهزة الكهربائية مع الراجحي

هناك عدة متاجر ومؤسسات متعاقدة مع مصرف الراجحي تسمح للعملاء بامتلاك أي جهاز من الأجهزة الكهربائية بخدمة التقسيط الشهري حسب بعض الشروط المعينة التي يتم التعرف عليها حينها حسب الجهاز والمتجر المختار، على العميل فقط أن يقوم بالتوجه إلى الرابط الإلكتروني لأحد الشركات التابعة لمصرف الراجحي وتحديد الجهاز الذي يرغب في امتلاكه بخدمة التقسيط وكتابة الرمز الائتماني للبطاقة وتحديد خطة التقسيط المناسبة للعميل والانتظار لبعض الوقت لحين تأكيد العملية، ثم يلتزم العميل كل شهر بسداد قيمة القسط في موعدها المحدد وهذا مع أي نوع من أنواع الأجهزة التي يقدمها المتجر المختار من قبل العميل.

التقسيط من نون لعملاء الراجحي

يوفر متجر نون الإلكتروني لعملاء الراجحي خطط تقسيط رائعة على عدة منتجات لا سيما الأجهزة الكهربية بما في ذلك الجوالات والأجهزة الذكية التي تلقى إقبالًا كبيرًا طوال الوقت والجدير بالذكر أن متجر نون يوفر تلك العروض لعملاء الراجحي فقط ومستخدمي بطاقة المرابحة حيث يتم تنفيذ خطوات التقسيط من نون كما يلي: