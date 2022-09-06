نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط تويوتا لاند كروز السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض تقسيط تويوتا لاند كروز السعودية .. الكثير من التساؤلات التي تخص العروض في المملكة العربية السعودية في التوكيلات المعتمدة للشركات العالمية أو حتى داخل المعارض المخصصة في بيع وتقسيط السيارات الجديدة والمستعملة وكذلك العروض التي تقدمها البنوك للراغبين في الحصول على السيارات الحديثة وكذلك المستعملة وعلى هذا النهج قد أعلن وكيل شركة تويوتا العالمية وهو شركة عبة اللطيف جميل وكذلك اشتراكه مع الكثير من شركات التمويل والدعم الخاص بالسيارات إعن العديد من العروض التي تخص التقسيط لعملاق السيارات تويوتا لاند كروز والتي تعتبر من أكبر وأفخم وأهم السيارات في العالم والتي يجعلها سعرها أكبر عقبة أمام المواطنين لكن نظرًا لإمكانياتها ومواصفاتها القياسية تستحق هذا السعر المرتفع لذا يقدم البعض من المواطنين على طلب التقسيط الخاص بالسيارة والذي يكون مناسبًا لهم فقد أتاحت الشركات إمكانية التقسيط المسهل والميسر الخاص بهذه السيارة للحصول عليها بمختلف فئاتها بأطول مدة سداد تصل إلى 5 سنوات كاملة.

عروض تقسيط تويوتا لاند كروز السعودية

وبالنسبة للعروض التي تقدمها شركة عبد اللطيف جميل فتوفر كافة الفئات الخاصة بسيارة تويوتا لاند كروز.

وكذلك أفضل ألوانها داخل المملكة العربية السعودية والتي تبدأ أسعارها من 226 ألف ريال سعودي.

وتصل إلى 400 ألف ريال بالتقسيط بقسط شهري يصل إلى 969 ريال سعودي وذلك في حالة دفع الدفعة الأول.

2014 ريال سعودي وتكون الدفعة الأخيرة 116 ريال سعودي ويتم السداد والتحصيل الخاص بالمبلغ على 5 سنوات.

كاملة وضمان للسيارة سنتين كاملين فعلى من يرغب بالحصول على تلك السيارة وطلب تقسيطها من الشركة.

أن يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بشركة التمويل عبد اللطيف جميل وملئ البيانات الخاصة.

بالفرد ومعلومات عنه بجانب ذلك يقوم بتقديم الأوراق التي تثبت الدخل وكذلك العمل وجهته .

والبطاقة الشخصية أو الهوية الوطنية من أجل إتمام إجراءات الطلب .

وشركة موتري تقدم تقسيط نفس السيارة والتي يبدأ سعرها من 213 ألف ريال سعودي بتقسيط لمدة 5 سنوات.

يكون القسط الأول عبارة عن مقدم للسيارة وهو 4636 ريال سعودي والدفعة الأخيرة تكون 40 % من قيمة السيارة .

وهي قيمتها 92720 ريال سعودي.